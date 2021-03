Binlerce balık oksijensizlik sebebiyle telef oldu

-Yüzlerce balığın aynı noktada telef olduğu yerler

-ölü ve can çekişen balıklardan detay

-Ecrin karayel konuşma

-baba Nuri Karayel konuşma

-Nuri Karayel'in halat yardımıyla kanala girip eliyle ölü balıkları toplaması

-arazözlerin su kanalına temiz su bırakması



( ANTALYA - ÖZEL)- Su kanalı ölü ve can çekişen balıklarla doldu- Tarım İlçe Müdürlüğü, arazözlerle kanala temiz su bırakarak balıkları hayata döndürmeye çalıştı ANTALYA



- Antalya'da daha önce de balık ölümlerinin yaşandığı yağmur suyu tahliye kanalı ölü ve da can çekişen balıklarla doldu. Vatandaşlar, son 2 ayda binlerce balığın telef olduğunu ancak önlem alınmadığını dile getirdi. Manavgat ilçesinde Bahçelievler Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan yağmursuyu tahliye kanalında balık ölümlerinin önüne geçilemiyor. Bu sabah evlerinin önüne çıkan mahalle sakinleri, kanalda ölmüş ve ters dönmüş binlerce balığı görünce şaşkına döndü. Son 2 ayda yaşanan balık ölümleri karşısında ne yapacaklarını şaşıran mahalle sakinleri yetkililerin yardımını bekliyor. 18 Şubat 201 tarihinde ilk balık ölümlerinin yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Nuri Karayel, o gün 9 yaşındaki kızıyla birlikte can çekişen balıkları kovaya toplayıp suyunu değiştirdiklerini, kanala su takviyesi yapıldıktan sonra kanala geri bıraktıklarını belirterek “Daha sonra da balık ölümleri oldu. Ama bugüne kadar böylesine büyük bir balık ölümünü görmedik. Binlerce balık suyun dibinde ters dönmüş vaziyette, Çok sayıda balık da can çekişiyor. Bu kanal kime aitse, temizliğini yapsın sonra da bu ölümlerin sebebini bulsunlar. Burada yılan balıkları, kaplumbağa ve diğer canlılar ölüyor. Lütfen duyarsız kalmayalım” diye konuştu.

Balık ölümleri karşısında çaresiz kaldıklarını belirten 9 yaşındaki Ecrin Karayel “Ben balıkların öldüğünü görmek istemiyorum. Onların da canı var. Lütfen artık duyarsızlığı bırakalım. Benim canım acıyor. Bakın binlerce balık ölmüş vaziyette. Can çekişenler var. ” dedi.

Nuri Karayel, hayat yardımıyla su kanalına inerek elleriyle topladığı ölü balıkları gösterip yardım istedi. İhbarların ardından Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri Manavgat ırmağından aldığı suyu kanala bırakarak balıkların oksijen almalarını sağlarken, suyun dibinde yatan bakıların büyük bölümünün yeniden yüzdüğü gözlendi. (AK-



loading...