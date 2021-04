Beyşehir Gölü Havzası’nda yağışların devamı bekleniyor

-Ekili alanlar yer görüntüsü

-Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı ile röportaj



( KONYA -DRONE) KONYA



- Konya’nın Beyşehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, ilkbahar döneminin başlangıcında gelen kar yağışının Beyşehir Gölü Havzası’nda hububat ekimi yapan çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü etrafındaki Beyşehir Gölü Havzası’nın hububat ekiminde önemli bir üretim merkezi olduğunun altını çizdi. Çiftçiler olarak ilkbahar döneminin başlangıcında gelen yağışların sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Ağralı, “Çiftçinin yüzü elbette güldü. Yağış olmamasından dolayı ekinlerimizde gerçekten sıkıntı vardı. Mevsim normallerine göre, Ocak ve Şubat’ta yağan kar, bu yıl Mart ayında yağmış oldu. İnşallah Nisan ve Mayıs’ta da bu yağışların devamı gelirse, çiftçinin yüzü daha da gülecek” ifadelerini kullandı. “Şu an için bölgemizde yağış yönünden bir sıkıntı yok” Yetkililerin açıklaması doğrultusunda son 30 yılın en büyük kuraklığının yaşanmasını beklendiğini ancak Beyşehir’e Mart ayının sonlarında gelen yağışlarla birlikte çiftçilerin yüzlerinin gülmeye başladığını aktaran Ağralı, “Ekinlerin şu an için kardeşleme zamanı. Çiftçimizin büyük bölümü gübresini kullandı ama ikinci gübreyi atacak çiftçimiz de var. İnşallah Nisan’ın sonlarında ve Mayıs'ta da dua ediyoruz, tekrar yağışlarımız devam ederse, gübreleme, ilaçlama faaliyetleri sürüyor. Bölgemizde ürün yönünden herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte de yağmur olursa, bu yıl kuraklık yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. Oysa, daha önceki meteorolojik açıklamalara göre yüzde 60-70 oranında bir kuraklık olabileceği yönünde bir korku yaşıyorduk. Şimdi bölgemizde yaşanabilecek bir kuraklığın belki yüzde 15-20 seviyelerde kalabileceğini değerlendiriyoruz. Şu an için bölgemizde yağış yönünden bir sıkıntı yok” diye konuştu.

“Yağışlar su doluluk oranını olumlu etkiledi” Mustafa Ağralı, yağışlarla birlikte bu yılki rekolte beklentilerinin de yükseldiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Geçen yıllarda şu an için ekinlerin durumuna baktığımız zaman benim aldığım verilere göre, geçen yıldan daha iyi. Biliyorsunuz geçen yıl Nisan ve Mayıs’ta yağışlar az oldu. Sonra ne oldu, toparladı. Geçen yıl da yüzde 70-80 civarındaydı bölgemizdeki rekolte. İnşallah bu yıl o rekoltenin de üzerine çıkılacağını tahmin ediyorum, hava şartları bu şekilde beklentilerimiz doğrultusunda gittiği takdirde.” Ağralı, son yağışların çiftçilerin tarımsal sulamada en önemli güvence kaynağı olan Beyşehir Gölü'ndeki su doluluk oranını olumlu etkilediğini, su seviyesinin önümüzdeki günlerde yağışlar devam ederse daha iyi noktalara gelebileceğini belirtirken, çevredeki göletlerin de kar yağışıyla suyla dolmaya başladığını sözlerine ekledi.



loading...