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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkanı kuraklığın boyutunu böyle özetledi: “Son 3 ayda bir damla yağış düşmedi”

Belediye Başkanı kuraklığın boyutunu böyle özetledi: “Son 3 ayda bir damla yağış düşmedi”

drone görüntüsü

Su Kesintisi Tarım Baraj Gölü İçme Suyu Balık Türü 

-Yedikır Baraj Gölündeki kuraklık etkisinden detay
-Gölün önceki yıllardaki normal seviyedeki görüntüleri
-Belediye Başkanıyla röportaj
-Derinöz Barajından görüntü
-Başkanın açıklamalarının devamı
-İlçeden görüntü

( AMASYA -ÖZEL-DRONE)- Yedikır Baraj Gölü’nde kuraklık alarmı- Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok:- “Son 3 ayda bir damla yağış düşmedi. Şu an Türkiye’nin en kurak alanıyız” AMASYA

- Son yıllarda azalan yağışlar Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü’nü de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.Bölgedeki verimli tarım arazilerinin sulanmasını sağladığı gibi çok sayıda kuş ve balık türüne evsahipliği yaparak barındıran göl kuraklık alarmı verdi. Suların çekildiği yerlerde topraklarda çatlaklar oluştu. Gölün ortasında bulunan adaya yürüyerek ya da araçlarla gidilebiliyor. Amatör balıkçılar oltalarıyla gölün ortasında balık avlıyor. Sokak hayvanları kurumuş toprakların üzerinde dolaşıyor. Endişe verici bu durum havadan da görüntülendi.Çok ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşılaşıldığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Son 3 ay içerisinde bir damla yağış düşmedi. Meteoroloji yetkililerinin 10 gün önce yayınlamış olduğu haritada da gördük. Türkiye’nin en kurak alanı olarak yer verildi” dedi.
Kaynakların yetersizliği, kuraklık ve sulama ihtiyaçları nedeniyle baraj gölündeki suyun ciddi seviyede azaldığını belirten Belediye Başkanı Üçok, su miktarının 10 milyon metreküpten de az oranlara düştüğünü söyledi.

İlçenin ihtiyacı olan önemli su kaynaklarından olan Derinöz Barajı’ndan geçen aylarda su temin edilememesi üzerine belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeni su kaynakları bularak içme suyu hattına verdiklerini ve bir süreliğine yaşanan su kesintisi durumla karşılaşmamak için de arayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Üçok, vatandaşlardan suyu bilinçli kullanmalarını istedi.
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