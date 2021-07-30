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Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Drone görüntüsü

Uzunlu Su Altın Aktüel 

-Barajdan aktüel görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkentte 29 yıl önce sular altında kalan yerleşim yeri, Akyar Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Başkentte barajlardaki doluluk oranları yüzde 16. 60 seviyelerine kadar geriledi. Eğrekkaya Barajı’nı besleyen Akyar Barajı’nda da sular yıllar sonra en düşük seviyeye düştü. 29 yıl önce sular altında kalan yerleşim yeri, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Eski evler ve kalıntıların yer aldığı alan drone ile görüntülendi. Akyar Barajı, Eğrekkaya Barajı' nın beslenmesi amacıyla yapıldı. Ankara' nın 90 kilometre kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 kilometre uzaklıkta yer alan baraj, 13 bin 347 metre uzunluğunda bin mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı' nı besliyor. Azami su hacmi 56.000.000 metreküp olan Akyar Barajını ise Bulak deresi besliyor. ( HK-
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