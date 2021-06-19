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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baraj kenarına kurulan piknik çardaklarına yıkım kararı

Baraj kenarına kurulan piknik çardaklarına yıkım kararı

-Piknik alanından görüntüler

Jandarma Piknik Alanları Bild İçme Suyu Piknik Alanı 

--Barajdan görüntü
--Güvenlik güçlerinden görüntü
--Kaymakam Doğramacı ile röportaj
--Vatandaşlarla röportaj
--Diğer detaylar

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dilimli Barajı'nın çevresine köylüler tarafından yapılan piknik çardakları için yıkım kararı alındı. 2018 yılında Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapılan Dilimli Barajı'nın kenarına Sarıtaş köylüleri tarafından kurulan kameriye ve piknik çardakları için yıkım kararı alındı. Kararın ardından yıkım için gönderilen ekiplere piknik alanı sahiplerinin tepki göstermesi üzerine bölgeye jandarma sevk edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kararın barajın içme suyu ihtiyacını karşılaması nedeniyle alındığını belirtti.
Yaklaşık 1 yıl önce de durumun işletme sahiplerine bildirildiğini ifade eden Doğramacı, "Baraj içme suyu havzasının belirli bir yönetmenliği var. Bu yönetmenliğe göre içme suyu havzasına, 350 ila 500 metre arasında yaklaşamazsınız. Çünkü içme suyu havzaları, özel olarak korunması gereken yerlerdir. Ayrıca piknik alanlarının yapılması için de daha uygun mekanlar var. Oradaki arkadaşlara bir yıl önce de söyledik" dedi.
Vatandaşlar ise mağduriyetlerini dile getirerek yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi. (MT-ATL-NT-Y)
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