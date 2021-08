Balçova’nın ormanları 15 kamerayla izleniyor

- Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile röp

İZMİR



- İzmir şehir merkezinin en yeşil ilçesi Balçova’da, orman yangınlarına anında müdahale etmek amacıyla hakim tepelere 24 saat ormanları gözetleyen 3’ü optik zoom özellikli 15 yeni kamera konuldu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Balçova’nın ormanlarında çok büyük bir ekosistem olduğunu ifade ederek, “Ormanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Son zamanlarda artış gösteren orman yangınları, özellikle Türkiye’nin güney illerinde binlerce hektar ormanlık alan küle döndürmüştü. Yangınlarla beraber tedbir amacıyla bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. İzmir şehir merkezinin en yeşil ilçesi olan Balçova’da orman yangınlarını önlemek ve erken müdahale etmek amacıyla dikkat çekici bir projeye imza atıldı. Balçova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede, ilçede ormanlık alanların hakim tepelerine 3’ü optik-zoom yapabilen 15 kamera yerleştirildi. Mobese sistemine entegre edilen bu kameralarla sadece Balçova’nın değil, komşu ilçeler Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes’in ormanlarının bir bölümü 24 saat gözlem altında olacak. 15 kamerayla ormanlar anbean izleniyor “Burada muazzam bir ekosistem ve doğa var. Sadece ağaçlar değil, bu ormanda yaşayan o kadar büyük bir ekosistem var ki, bunları korumak gerekiyor. Özellikle de iklim değişiyor, kuraklık var. Bununla mücadele etmek ve sıkı tedbirler almak gerekiyor. Bunun önemini bilerek böyle bir projeyi hayata geçirdik. Biz ekip arkadaşlarımızla sürekli bu bölgeyi kontrol ediyoruz ama teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. İzmir’in belki en küçük ilçesiyiz ama en geniş alt yapı sistemi bizde var. Şu anda 600 kamerayla Balçova’yı biz gözetebiliyoruz. 600 kamera sayısı, 80 bin nüfuslu ilçe için çok muazzam bir altyapı diye düşünüyorum. Bunu gittikçe geliştiriyoruz, ormanlarımızı korumak için devreye 15 kamera daha dahil ettik. Ormanları korumak için yerel yönetimler olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Kamera sistemi emniyet teşkilatıyla paylaşılacak Geçtiğimiz yıl Balçova’da da bir orman yangını yaşandığını hatırlatan Başkan Fatma Çalkaya, ”Önemli olan yangın çıktıktan sonra mücadele etmek değil, önleyebilmek. Bizim için bu bölge çok önemli. Yangını büyütmeden söndürebilmek için bu sistemi kurduk. 360 derece dönebilen ve zoom yapabilen en son teknolojiyi kullandık. Daha önceki sistemi emniyet teşkilatı ile paylaşmıştık. Bu sistemi de emniyet teşkilatımızla paylaşacağız. Onların da denetimi bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. (SY-