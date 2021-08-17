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Bakan Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı buzağıyı elleriyle besledi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı buzağıyı elleriyle besledi

Bakan Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı buzağıyı elleriyle besledi

- Bakanın gelişi

Demirli Sel Asker 

-- Buzağıyı beslemesi, veteriner hekimin hamile inek verildiğini anlatması
-- fotoğraf çektirmeleri
-- Bakanın askerlerle görüşmesi

( BARTIN ) Bakan Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı buzağıyı elleriyle besledi BARTIN

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sahibinin selden kurtardığı 10 günlük buzağıyı elleriyle besledi. Buzağının annesinin selde telef olması üzerine sahiplerine hamile bir inek hibe edildi. Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde sahibinin selden kurtardığı 10 günlük buzağıyı elleriyle besledi. Emine ve Hasan Turgut çiftinin selden kurtardığı buzağıya biberonla mama yediren Pakdemirli, burada aileyle görüştü. Buzağının annesinin de selde telef olup olması üzerine aileye hamile bir inek verildiği öğrenildi. Bakan Pakdemirli, Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerin temizlik yaptığı bölgeyi de gezdi. Burada askerlere teşekkür etti. (RB-OA
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