Bakan Kurum: “Ankara’ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz”

-Altınok'un açıklamaları

-Bahçe ziyareti

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ankara’ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz ve bunların en büyüğünü de Keçiören Bağlum’da yapacağız. Yaklaşık 370 bin metrekarelik alanda hem Keçiören hem de Ankara’ya hizmet edecek” dedi.

Ankara’nın Keçiören ilçesini ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak yatırımları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'nın en büyük ilçesine her alanda, kentsel dönüşüm alanında, millet bahçesi alanında, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, atık su arıtma tesisleri, altyapıdan üst yapıya birçok projeye ilişkin, uyumlu bir şekilde belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada bugün Keçiören için, Keçiören'in geleceği için, vatandaşlarımızın refahı için, birçok projeyi birlikte istişare ettik ve bu şehre fayda sağlayacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek birçok adımlar atma kararı aldık” diye konuştu.

“Bugün kayyumlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik” Kayyumlar ile de, bulundukları illerde atılacak adımlar konusunda bir toplantı düzenlediklerini belirten Bakan Kurum, “Bugün kayyumlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hem Doğu hem de Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki belediyelerimize, şehirlerimize ilişkin sorunları hep birlikte Bakanlarımız ile birlikte istişare ettik ve orada da vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için atılması gereken adımları attık. Ardından Kızılcahamam’da yangın sebebiyle zarar gören esnafımızı hep birlikte ziyaret ettik ve onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hızlı bir şekilde de Kızılcahamam ve vatandaşlarımızın bu ortamdan uzaklaştıracak oradaki yangın sebebiyle oluşan mağduriyetlerini giderecek adımlarımızı da atacağız. Yeni çarşımızı bir an önce tamamlayıp Kızılcahamam’a teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Ankara’ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz” Keçiören’e yapılan yatırımların devam edeceğini ve buraya Ankara’nın en büyük millet bahçesinin inşa edileceğini aktaran Kurum, “Bildiğiniz gibi ülkemizde 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 303 projemiz var. Gerek yerel yönetimlerimiz ile gerek ise Bakanlığımızın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eli ile yapış olduğumuz birçok projeyi artık sahada 50’ye aşkın projeyi tamamladık. Devam eden 200’ün üzerinde de projemiz var. Etaplar halinde tamamlayıp 2023’e giden yolda da inşallah şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artıracak adımlarımız atıyoruz. Bu kapsamda Ankara’ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz ve bunların en büyüğünü de Keçiören Bağlum’da yapacağız. Yaklaşık 370 bin metrekarelik alanda hem Keçiören hem de Ankara’ya hizmet edecek; içinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, kıraathaneleriyle, gençlerimizin, çocuklarımızın burada 7 gün 24 saat vakit geçireceği ve Keçiören’i bir cazibe merkezi haline getirecek projemizi inşallah 11 Haziran’da ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki yılsonuna kadar da bitirerek, Keçiören’e kazandıracağız. Yatırım değeri yaklaşık 70 milyonu aşacak millet bahçemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Sadece Keçiören değil, Ankara kazanacak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile ilçe genelinde yapılacak yatırımlar konusunda istişare ettiklerini söyledi.



Başkan Altınok, mutabık kalınan projelerin gerçekleşmesi ile birlikte, Keçiören’in gelişimi ve değişimi konusunda önemli adımlar atılacağını belirtti.

Altınok, ayrıca Keçiören’de yapılacak yatırımlar sayesinde sadece ilçe değil, tüm Ankara’nın kazanımları olacağının altını çizdi. Daha sonra ilçede incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Atatürk Botanik Bahçesi'ni de ziyaret etti.



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