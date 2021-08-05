Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'

Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'

Uçaktan detaylar

Savaş Yangın Cumhurbaşkanı İlham Umutlu 

-Uçağın havaalanından kalkması
-Uçağı pilotu Cavid Gahramanlı'nın açıklaması
-Uçaktan detay

( MUĞLA ) Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: "Bu bizim kardeşlik borcumuz"-"Onlar bize kendi yardımlarını esirgemediler. Biz de şimdi onlara yardımımızı esirgemiyoruz" MUĞLA

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yangınla mücadele için Türkiye'ye gelen amfibi yangın söndürme uçağı Dalaman Havalimanı'nda karşılandıktan sonra çalışmalara başladı.
4 ekipten oluşan ve 12 ton su kapasitesi bulunan Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı, Muğla'da yangın söndürme mücadelesine başladıklarını söyledi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerinin yangını söndürmek için mücadele verdiğini belirten Gahramanlı, "Dağlarda duman nedeniyle mücadele çok zorlu geçiyor. Duman müdahaleye engel oluyor. Şimdiye kadar 12 uçuk gerçekleştirdik, yangınların söndürülmesine katıldık. Bu bizim borcumuzdur kardeş Türkiye halkına, Türkiye devletine, Türkiye halkına kardeşlik borcumuzdur. Onlar bize kendi yardımlarını esirgemediler. Bizde şimdi onlara yardımımızı esirgemiyoruz" dedi.
Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'de olduklarını hatırlatan Gahramanlı, "Bizde çalışıyoruz. Devletimizi, milletimizi, cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil edelim. Yangınla mücadelede sonuna kadar savaşlım, çalışalım bu yangın kardeş Türkiye devleti için ortadan kalksın. Çok umutluyum yangının önüne geçeceğiz. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Bazı engeller var ki; havanın çok isli olması, bazı yerlerde görüş mesafesinin sıfır seviyesine düşmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak bu yangını kısa bir sürede önüne geçeceğiz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı