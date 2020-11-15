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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ayılar kış uykusundan önce yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolunu tutuyor

Ayılar kış uykusundan önce yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolunu tutuyor

Ayılardan ve İzlemeye Gelen Araçlardan Görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

Kamera Kış Uykusu 


- Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yiyecek bulamayan boz ayılar, şehir çöplüğünde kameralara yansıdı.Şenkaya'daki çöplük, kış uykusuna yatmadan önce boz ayıların uğrak yeri oldu. Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, her akşam ilçe çöplüğünün yolunu tutuyor. Ayıları izlemek için araçları ile çöplüğe gelenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayılar gelenlere aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler de beslenmek için çöplüğe geliyor. Öte yandan ayıları izlemek için Şenkaya'ya çevre ilçelerden gelenler de oluyor.
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