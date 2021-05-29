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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayaklarına balık kancası takılan iki martıyı kurtardı, ödülü martının ısırığı oldu

Ayaklarına balık kancası takılan iki martıyı kurtardı, ödülü martının ısırığı oldu

Martıların kanca ile birbirlerine ayaklarından bağlı olması

Sahte Bal Akalan Sizce Hayvan 

-Martıların çabası
-Şahsın martıyı kancadan kurtarması
-Martının gagası ile şahsı ısırması
-Şahsın bağırması ve martıyı öpmesi
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon Araklı ilçesinde sahilde ayaklarına balık kancası takılan iki martı yöre sakinleri tarafından ayaklarındaki kancadan kurtarıldı. Martılar şahsı gagasıyla ısırarak teşekkür etti. İki martının sahilde uçamaz vaziyette çırpınışlarını gören Murat Balçın ve Nuri Karadeniz isimli iki hayvan sever martıları bir şekilde yakalamayı başardı. Martıların ayağına balıkçıların bilinçsizce çevreye attıkları 'Rapala' isimli balık kancalarını çıkaran şahıslar martıları içine düştükleri zor durumdan kurtardı. Martılardan birinin buna teşekkürü ise gagası ile ısırmak oldu. Nuri Karadeniz, martıları bu duruma düşürenin 'Rapala' isimli balık kancası olduğunu belirterek "Rapala, bir çeşit sahte balık ve ucunda üçlü balık kancası oluyor. Bunu yemek isteyen büyük balıklar için adeta bir tuzak. Ama bu kez buna büyük balıklar değil de martılar takılmış. Ucundaki sahte balığı yemek isteyen martıların üçlü kanca ayağına, pertelerine saplanmış. Diğer martının ayağındaki balığı almak isteyen başka bir martıda aynı şekilde üçlü kancanın kurbanı olarak oda yakalanmış. Sonuç olarak iki martı bitkin şekilde sahile düşmüş. Biz de bunu görerek bunları kurtardık" dedi.

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