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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ARTVİN - 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası golf sporuyla şenlendi

ARTVİN - 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası golf sporuyla şenlendi

- Öğrencilere golf dersinin verilmesi - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü ile röportaj - Öğrenciler ile röportaj Artvin 'in 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası golf sporuyla şenlendi - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte, farklı yaş gruplarında 15 öğrenciye golf eğitimi verildiARTVİN (AA) - Artvin 'in Şavşat ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası'nda golf etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sporun çeşitliliği yaygınlaştırarak, golf sporunu tanıtmak amacıyla Kocabey Yaylası'nda düzenlediği etkinlikte, farklı yaş gruplarında 15 öğrenciye golf eğitimi verildi.
İlk kez tanıştıkları spor dalında golf sopasını tutma, duruş şekli ve topa vurma gibi temel kuralları öğrenen öğrenciler, bir taraftan da doğada eğlenceli vakit geçirdi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, gazetecilere, golfun doğayla iç içe bir spor olduğunu söyledi.

Artvin yaylalarının bu spora uygun olduğunu düşündüklerini belirten Başköylü, "İlimizde golf antrenörü olmadığından Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden talepte bulunduk. Bugün 2 bin 440 rakımlı Kocabey Yaylası'nda antrenörümüz gençlerimize temel golf eğitimi veriyor." dedi.
Başköylü, Artvin 'de bu sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüteceklerini de sözlerine ekledi.Öğrencilerden Caner Ayhan ise yaz aylarında yaylada hayvancılıkla uğraştığını kaydederek, golf etkinliği olacağını öğrenince katıldığını anlattı.Eline ilk defa golf sopasını aldığına işaret eden Ayhan, "Göründüğü kadar kolay bir spor değil ama kısa sürede hocamız bize öğretti." ifadesini kullandı.Eren Şeker de Kocabey köyünde yaşadığını ifade ederek, "Bugün burada golf sopasını tutmayı, topa vurmayı öğrendik. Çok heyecanlıydı. Topa vurabilme hissi bile çok güzeldi." diye konuştu.

Öğrenciler Hayvancılık Hayvan Golf 

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