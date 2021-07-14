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Arkadaşının önerisiyle başladığı lavanta üretiminde günlük 100’ü aşkın misafiri ağırlıyor
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arkadaşının önerisiyle başladığı lavanta üretiminde günlük 100’ü aşkın misafiri ağırlıyor

Arkadaşının önerisiyle başladığı lavanta üretiminde günlük 100’ü aşkın misafiri ağırlıyor

Drone görüntüsü

Hafta Sonu Yağmur Market Ziyaretçiler Tarım Arazisi 

-röportaj
-tarlada çalışmasından görüntü
-detaylar

( KIRKLARELİ -ÖZEL-DRONE)- Küçükyayla köyü kırları lavanta kokuyor KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde arkadaşının önerisiyle başladığı lavanta üretiminde, lavanta ektikleri tarla ziyaretçi akınına uğruyor.Mor rengin doğayla buluştuğu Vize ilçesinin Küçükyayla köyünde, arkadaşının önerisiyle lavanta üretimine başlayan Dilek Kara, 14 dönüm tarım arazisinin 2 dönümüne lavanta ekerek kendi markalarını kurdu.2019 yılının ekim ayında ilk ekimlerini gerçekleştiren çift 2 yıldır tarlalarına baktıklarını ifade etti.
Bu yıl ikinci seneleri olduğunu dile getiren Dilek Kara, yağmurlardan dolayı tarlayı ziyaretçilere geç açtıklarını, 1 Temmuz'da pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte hafta sonu yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu vurguladı.“Bu işe ailemin arazisine ekim yaparak başladık”Arkadaşının Edirne’deki lavanta günlerinden bahsetmesiyle birlikte bu konu ilgili araştırma yapmaya başladığını belirten Kara, eşiyle birlikte aile arazisine lavanta ekerek üretime başladıklarını söyledi.

Küçükyayla küçük bir köy olmasına rağmen manzaranın güzelliğinden yararlanarak bu araziye ekim yapan çift, gelen ziyaretçilerden tam not alıyor. İlaç sanayisine kullanılan Lavanla angustifoliadu cinsi lavanta üretimi yaptıklarını ifade eden Kara, “Tıbbi anlamda kullanılan lavanta cinsi, Eşim Almanya’ya iş için gittiğinde marketlerde bu cinsten uyku hapı yapıldığını görmüş. Buradan elde ettiğimiz lavanta yağı düzenli olarak kullanılıp yastığa damlatıldığında uykusuzluğa iyi geliyor. Bu bir tıbbi aromatik yağ, kas ağrıları, sivrisinek ve arı sokmalarına da iyi geliyor” dedi.

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