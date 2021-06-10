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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Adana Ulu Camisi'nden çalınan çiniler ve Konya'dan kaçırılan çini pano Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi

ANKARA - Adana Ulu Camisi'nden çalınan çiniler ve Konya'dan kaçırılan çini pano Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi

- Çini eserleri yurda getiren uçağın Ankara 'ya iniş yapması - Eserlerin Ankara Etnografya Müzesine teslim edilmesi - Teslim alınan eserlerin görüntülenmesiANKARA (AA) - Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan Adana Ulu Cami çinileri ile Konya kökenli çini pano Hollanda'dan yurda getirilerek, Ankara Etnografya Müzesine teslim edildi.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'daki bir müzayede evince 4 Haziran 2020'de düzenlenen "Islamic Art Auction" adlı müzayedede satışa sunulan çini karolar ve çini pano ile 20 Ekim 2020'de düzenlenen "Islamic and Asian Art" adlı müzayedede satışa sunulan çini karonun Türkiye kökenli olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığı belirlendi.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları, çinilerin 16. yüzyıla ait olduğunu ve Adana Ulu Camisi'nden çalındığını tespit etti. Uzmanlar, çini panonun da Konya'ya ait olduğu değerlendirdi.Interpol tarafından Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı'nda yayınlanan eserlerin iadesi için İçişleri Bakanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla girişimlerde bulunuldu.Müzayede evi ile temasa geçilerek, eserlerin yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığına ilişkin deliller sunuldu.Eserler, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğince yapılan işlemlerin ardından dün diplomatik kargo olarak Türk Hava Yolları aracılığıyla Ankara 'ya ulaştırıldı.Eserler Ankara Etnografya Müzesine teslim edildi.

Argo Diplomat Müzayede 

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