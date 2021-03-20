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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Akkuyruksallayanlar Yüksekova'da mola verdi

Akkuyruksallayanlar Yüksekova'da mola verdi

Genel görüntü

Opel Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 

-Kuşlardan görüntü
-Çarşı merkezinden görüntü
-Ağaç dallarından görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) -Akkuyruksallayanlar Yüksekova'da mola verdi HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çarşı merkezindeki ağaç dallarında konaklayan Akkuyruksallayanlar kuş sürülerini görenleri şaşkınlığa uğrattı. Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde refüjdeki ağaçlarda konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baharın habercisi olan Akkuyruksallayanlar türü kuşlar, ağaçların dallarına konarak doyumsuz bir manzara ortaya koydu. Akşam üzeri sürü halinde ağaçlara konaklayan göçmen kuşlar olan Akkuyruksallayanlar, vatandaşlar tarafından ilgi görmesiyle o anları da telefonlarına kaydettiler. Baharın gelişinin habercisi Akkuyruksallayanlar, ilçeye renk kattığını belirten Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "Bu sene ilkbahar her ne kadar geç gelse de sayısız kuş türü şimdiden gelmeye başladı.
Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Binlerce kuş türü Nehil sazlığında dinlenip besleniyor. Bu sene gelen ilk kuşlardan biride Akkuyruksallayan kuşu, aslında ilçemiz için bir nevi baharın müjdeleyicisi olma özelliği de taşıyan bu kuş türü ilçe merkezinde mola verirken çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı" dedi.
(MT-ŞAK-
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