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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Afet sonrası çiftçi büyük zarar gördü, ziraat odası başkanı yetkililere seslendi

Afet sonrası çiftçi büyük zarar gördü, ziraat odası başkanı yetkililere seslendi

ZİRAAT ODASI BAŞKANI HACI ÇETİNDAĞ RÖP

Asad Tarım Afet Bölgesi Gesi Harekete Geç 

-ARŞİV

( SİVAS )- Başkan Hacı Çetindağ, Sivas’ta meydana gelen afet sonrası zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyleyerek, Sivas’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettiklerini belirtti SİVAS

- Başkan Hacı Çetindağ, Sivas’ta meydana gelen afet sonrası zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyleyerek, Sivas’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettiklerini belirtti.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don sonrası birçok ekili alan zarar gördü. Hava sıcaklığının eksinin altında 5 dereceye kadar düşmesiyle meyve bahçelerini don vurdu. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, kuraklığın da etkisini artırdığı kentte tarımsal üretimde büyük oranda düşüş beklendiğini söyledi.

“Sivas’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz’’ Başkan Çetindağ, Sivas’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep ettiklerini belirterek, “Sivas’ımızda 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde gece meydana gelen soğuklar tarımda çok büyük sıkıntılar oluşturdu. Bazı ilçelerimizde bilhassa meyvecilikte hemen hemen tamamını yaktı. Türkiye’nin buğday deposu olan Sivas’a bu soğuklar çok büyük zarar verdi. Bilhassa buğdaya büyük zarar verdi, yem bitkilerinin tamamını götürdü. Bir de Nisan ayında yağmur hiç yağmadı. Bugün neredeyse Mayıs ayının 20’sine geldik, yine yağmur yok. Bu kuraklık da büyük sıkıntılar yaşattı. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza sesleniyorum. Sivas’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. Çünkü çiftçilerimiz büyük sıkıntıda. Herkes korona virüs salgınından dolayı içerideyken bizim çiftçilerimiz gece gündüz çalışıyor. 8, 9 ve 10 Mayıs’ta meydana gelen soğuktan ve ilimizde yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz büyük sıkıntılar yaşadı. Hala Sivas’ımıza bir damla yağmur düşmedi” dedi.
“Çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermelerini istiyoruz’’ Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, çiftçilerin mağduriyetlerin giderilmesi istediklerini söyleyerek, “Sivas’ta buğday hasadına yaklaşıyoruz. Gittik arazileri gezdik; büyük hasarlar olduğunu gördük. Bu da hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisine ciddi zararlar vermekte. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan borçlarının faizsiz olarak ileri tarihe ertelenmesini istiyoruz. Çünkü önünü şimdiden görürse ona göre hareket etmiş olur. Çiftçimizin moralini hep yüksek tutalım, hiç düşürmeyelim. Devletimiz bize bu müjdeyi verirse bizim çiftimiz bir nebze olsun rahatlar. İç Anadolu Bölgesi’nde ve Sivas’ımızda yağmur yağmadığı zaman büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bugünler tam yağış alınacak zamanlar ama bir damla yağmur düşmedi. Bu da bilhassa buğdayda büyük verim kaybına neden oldu. Yetkililerimizin ve özellikle Tarım Bakanlığımızın bir an önce harekete geçerek çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.
(DK-GF-
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