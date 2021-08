100 fidan bağışı yapana bir kilo baklava bedava

-baklava görüntüleri,

( GAZİANTEP )- Gaziantepli firmadan yanan ormanların yerine yenilerinin yapılabilmesi için baklava dopingi GAZİANTEP



- Son günlerde artan orman yangınları sonrası ülke genelinde fidan bağışı kampanyaları başlatılırken, Gaziantepli baklava firması da değişik bir kampanya başlatarak 100 fidan bağışı yapan vatandaşlara bir kilo baklava göndereceğini duyurdu. Son günlerde Türkiye’nin çeşitli noktalarında artan orman yangınları sonrası ülke genelinde fidan dikme kampanyaları başlatıldı. Yangınlar sonrası ülkenin güney kesimlerindeki pek çok noktada ormanlık alanların küle dönmesi sonrası özellikle sosyal medya üzerinden başlatılan fidan dikim kampanyaları her geçen büyümeye devam ediyor. Gaziantepli baklava firması Hamido Baklava ise fidan dikim kampanyasına 250 adet fidan bağışı yaparak destek verirken, 100 ve üzer fidan bağışında bulunan ve bağış makbuzunu ibraz eden her vatandaşa bir kilo fıstıklı Antep baklavası göndereceğini duyurdu. “100 fidan bağışı yapan bir kilo baklava” Firmanın kampanyası hakkında bilgi veren Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, “Öncelikle Manavgat’ta başlayan, daha sonra da ülkemizin özellikle Akdeniz bölgesini etkileyen yangınlar nedeniyle ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. Biz de bu yangınlara karşı nasıl bir yol izleyelim diye düşünürken bir kampanya başlatma kararı aldık. Öncelikle yanan ormanlarımızın tekrar yeşertilmesi için firma olarak 250 adet fidan bağışı yaptık. Sonrasında da gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmak adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünerek 100 fidan bağışı kampanyasını başlattık. Bu kampanyaya katılarak 100 fidan ve üzeri bağış yaptıktan sonra bize dekont ulaştıran herkese bir kilo fıstıklı Antep baklavası gönderme sözü veriyoruz. Bu sayede oluşacak bağış zinciri ile kaybettiğimiz ormanlarımızı tekrar kazanabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin her yerinden ve Avrupa’dan bağış yapanlara baklava göndereceğiz” Bağış yapanlara baklavaların nasıl ulaştırılacağını da açıklayan işletme müdürü Bozkurt, “TEMA Vakfı’na 100 fidan bağışladıktan sonra dekontları mail adreslerimize atan ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştıran her vatandaşımızın adresine biz de bir kilo baklava göndereceğiz. Baklava gönderimini Türkiye’nin her yerine yapacağız. Yurt dışından kampanyaya katılarak bağış yapan vatandaşlara da Almanya şubemiz üzerinden istedikleri ülkeye ve adrese gönderim yapma sözü veriyoruz” diye konuştu.

