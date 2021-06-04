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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'

ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'

ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'İn Twitter paylaşımıBakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor" - "135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun"ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.

Küplü Bild Petrol Hamdolsun Trol 

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