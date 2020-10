Yerli ve milli uçan araba 'Tusi' test sürüşlerine başladı

-Uçan araba "TUSİ" detay görüntü



İSTANBUL



- Adını 13. Yüzyılın önemli İslam bilim insanlarından biri olan Nasirüddin Tusi’den alan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü tarafından geliştirilen yerli uçan araba “Tusi” test sürüşlerine başladı.

Gelişen teknoloji ile birlikte gelecekte arabaların hem karada hem de havada gideceğine dair artık birçok gelişme söz konusu. Bu anlamda teknolojik alt yapı ile birlikte birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına devam ediyor ve örnekler ortaya çıkarıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü de dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak ve Türkiye’deki milli uçan araba teknolojisine destek olmak amaçlı yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak 2019 yılında TEKNOFEST’de teknoloji severlerle buluşan ve büyük beğeni toplayan uçan araba Tusi bu yıl da deneme sürüşlerine başladı.

Kapalı alan test sürüşlerini başarı ile tamamlayan araç Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda açık alan test sürüşünü yaptı. Test sürüşlerinden sonra araç için gerekli tüm çalışmaları devam ettireceklerini söyleyen Mekatronik Bölümü Öğretim Görevlisi Umut Us, “Denemelerimizden sonra daha iddialı uçuş testlerine başlayacağız” dedi.

“İstediğimiz sonuçları alıyoruz” Tusi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan ve ayrıca üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisinde AR-GE Mühendisi olan Umut Us, “Araç şimdilik 6 motorlu bir hexacopter altyapısı üzerine kurulu ve hali hazırdaki ağırlığı 100 kilo olup 80 kiloluk bir kişiyi seyahat ettirebilir özellikte. Uçuş menzili açısından da havada 30 kilometrelik karada ise 160 kilometrelik bir menzile sahip. Elektrikle çalışan ve 2-2.5 saatlik bir şarj sonrasında yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değeri ile birlikte 8-9 dakikalık uçuş yapabiliyor. Şuan hâlihazırda test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgar direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim. Bunları baz aldığımızda istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz” dedi.

“Daha iddialı uçuş testleri yapacağız” Us ayrıca üniversitenin vermiş olduğu destekten dolayı da çok memnun olduklarını söyleyerek, “Üniversitemizin yenilikçi anlayışı sayesinde ekip arkadaşlarımızla birçok proje üzerine çalışmalar yapıyoruz ve buralara kadar geldik. Aslında bizim uçan araba projemizin tasarım süreci 2018 yılında başladı.

Çeşitli üretim safhalarından çıktıktan sonra test aşamalarına geldi. Biz aslında kapalı alan test uçuşlarımızı gerçekleştirmiştik. Açık alan test uçuşlarımızda da çeşitli çalışmalar yaptık. Bugün itibari ile artık çok daha iddialı bir uçuş testi gerçekleştireceğiz diyebilirim” dedi.

“Geleceğe yönelik bir proje” Us son olarak da, “Bizler uçan araba projesini sadece yaptık demek için yapmıyoruz geleceğe yönelik yaptığımız bir proje. İlerleyen dönemlerde çeşitli yatırımlarla birlikte bunu hayata geçirilebilir hale getirmeyi planlıyoruz ve gerçekten uçan arabamızın içine bir insan binerek seyahat edilebilir bir yapıya büründürmek istiyoruz. Şuan bildiğiniz gibi Sivil Havacılık Kuralları gereğince insan taşımak zor ve sıkıntılı bir süreç. Bu yüzden testlerimizi 80 kiloluk bir ağırlık içerisine yerleştirerek yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen test sürüşlerden memnun kaldığını belirten üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Uçan araba teknolojisinde Türkiye olarak gücü elinde bulunduran bir ülke konumunda olmak için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.





