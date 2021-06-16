-Bakan Yardımcısı Sayan’ın plaket esnasında yaptığı konuşma

-Bakan Yardımcısı Sayan’a Turnacı tarafından plaket takdimi



( ANKARA ) Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: “Bilgi ve iletişim sektöründe kuralları oluşturarak mağduriyetlerin engellenmesi büyük önem verdik”- “Hizmeti sadece heykel olarak görenler heykel yapsın biz orman yapalım, ağaç dikelim” ANKARA



- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak bilgi ve iletişim sektörünün gelişimine katkı sunacak çalışmalara imza attıklarını belirterek, “İhtiyaçlar doğrultusunda sektörel kuralları oluşturarak hem mağduriyetlerin engellenmesi hem de sektörün hızının önünde engel oluşturmamasına büyük önem verdik“ dedi.

BTK Binasında, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri Derneği (MOBİSAD) Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı katıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan burada yaptığı konuşmasında, “Son bir buçuk yıldır dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle işlerimizi, toplantılarımızı yoğun bir şekilde çevrim içi ortama taşıdık. Covid-19 sürecinde elektronik haberleşme ve posta sektörü esasında bakanlığımızın ve BTK’nın regüle ettiği iki alan. Hem posta hem iletişim sektörü. Bu iki sektörde eğitimden iş hayatına, alışverişten sosyal hayata kadar her alanda pandemi sürecinde bizlerin imdadına yetişti” dedi.

“Hem mağduriyetlerin engellenmesi hem de sektörün hızının önünde engel oluşturmamasına büyük önem verdik” Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilgi ve İletişim sektörünün insanın hayatını kolaylaştırırken ekonomik ve sosyal hayatta sadece bireyler için değil kurumlar ve devletler için de önemli fırsatları yanında getirdiğini belirterek, “Bugün e-devlet uygulamasından finans bankacılık uygulamalarına, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik teknolojilere hemen hemen her alanda Bilgi ve İletişim Sektörü kullanılıyor. Sayısal dönüşüme giden bu yolda en önemli hızlandırıcılarından bir tanesi de mobil teknolojiler. Mobil teknolojilerde yaşanan hızlı gelişim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK olarak sektörün gelişimine katkı sunacak çalışmalara imza atarken ihtiyaçlar doğrultusunda sektörel kuralları oluşturarak hem mağduriyetlerin engellenmesi hem de sektörün hızının önünde engel oluşturmamasına büyük önem verdik” diye konuştu.

“Hizmeti sadece heykel olarak görenler heykel yapsın. Biz orman yapalım, ağaç dikelim” MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bakan Yardımcısı Sayan’a katılımlarından dolayı plaket taktim etti. Takdim esnasında Turnacı’nın ,”Muhakkak sektörün sorunlarına çözüm üretmek konusunda Bakan Yardımcımızla iletişimde olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. 5809 sayılı yasayla ilgili Bakan Yardımcımızın dikkatini çekmek için şöyle bir ifade kullanmıştık, ‘ Bakan Yardımcım bu sorunu çözelim heykelini dikeceğiz’” ifadeleri üzerine Bakan Yardımcısı Sayan, “Bırakın heykeli başkaları yapsın. Hizmeti sadece heykel olarak görenler heykel yapsın. Biz orman yapalım, ağaç dikelim” dedi.

(MC-

