Türkiye’nin ilk Muharip İnsansız Deniz Aracı “ULAQ” tanıtıldı

-ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç KONUŞMASI

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- METEKSAN Savunma ile ARES Tersanesi işbirliğiyle yapılan ve prototip üretimi Aralık ayında tamamlanacak olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) “ULAQ” düzenlenen törenle tanıtıldı. Ankara’da bir otelde yapılan tanıtım lansmanına, METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, METEKSAN Savunma Haberleşme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Torun, ARES Tersanesi Üretim Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı ve çok sayıda yetkili katıldı.

Türkiye’nin ilk Muharip İnsansız Deniz Aracı olma özelliğina sahip “ULAQ”, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gece gündüz görüş kabiliyetine ve milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Ayrıca, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemlerine sahip olan ULAQ, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler, farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatıldı. Tasarımını ve üretimini ARES Tersanesi’nin, haberleşme, görev bilgisayarı, komuta kontrol yazılımları, otonom algoritmaları gibi konuları da METEKSAN Savunma’nın üstlendiğini belirten METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, ”Önemli teknolojik gelişmeler dünya tarihinde belli çağları isimlendirirler. Yeni milenyum, bir öncekinden devraldığı internet çağını, yüksek hızlı mobil iletişim, yapay zeka, otonom sistemler gibi kavramların hayatımızın bir parçası olduğu bir geleceğe taşıyor. İnsansız sistemler, insanın fiziksel sınırını aşan görevleri, insanı tehlikeye atmadan teorik olarak ölçeksiz bir kapasitede gerçekleştirmeyi vaad ediyor. Son yıllarda insansız sistemlerin gösterdiği gelişmeler ve bu sistemlerin stratejik ve taktik amaçlarla kullanımı hayal gücümüzü zorlayıp yepyeni askeri doktrinlerin doğmasına vesile olmaktadır. Dünya’da ve ülkemizde insansız hava araçları kullanımında gözlemlenen artış ve elde edilen başarı hepinizin malumudur. Diğer yandan üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ‘Mavi Vatan’ savunmasını deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgemizin korunmasının ne kadar elzem olduğunu son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerde bir kez daha anlıyoruz. Biz de ARES Tersanesiyle birlikte Mavi Vatanımızın savunmasında, çağın ilerisinde insansız otonom teknolojiler geliştirmeyi hedef alarak, sizlere Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracını sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Tamamen milli sermayeye sahip bir tersane olduklarının altını çizen ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, ”Biz vatanımızın her bir köşesinin sevdalısıyız elbet. Fakat Mavi Vatan için bir miktar iltimas gösterdiğimizi de inkar edemeyeceğim. Her fabrika bir kaledir düsturuyla, kurulduğu günden bugüne su üstünde yüksek sürat ve manevra kabiliyetine ve yüksek vuruş gücüne sahip deniz platformlarını milli imkanlarla dizayn ve inşa etme kabiliyetine erişmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihracat rekorları kaydetmiş, yüzde 100 milli sermayeli bir tersane olarak Mavi Vatan’daki görev ve kabiliyetlerimizi arttıracak, yeni harekat konseptleriyle fark ortaya koyacak çözümler aramaya, geliştirmeye ve ekonomik koşullar ne olursa olsun bu alanda AR-GE yatırımları yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. SİDA’ların, insanların can kaybı yaşamadan görevlerini yerine getirdiğini belirten Alanç, ”Gelişen teknoloji otonom kullanıma yönelik milli atılımlar mevcut insanlı platformların yerine getirdiği fonksiyonları; insansız sistemler kullanarak, can kaybının olmadığı, insan fizyolojisinin sınırladığı koşulların dışında da görev icrasını mümkün kılan yeni harekat konseptlerinin kullanımına imkan sağlamaktadır. Bu noktada heyecanla ve gururla paylaşmak isterim ki bundan birkaç yıl önce kurduğumuz, bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek, yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde METEKSAN Savunma ile kurduğumuz işbirliğiyle insansız deniz araçları alanında ülkemizin ilk insansız milli muharip deniz aracı projesini hayata geçirdik. Bu başarı ve gurura her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak ve tamamıyla öz sermaye yatırımlarımızla ulaştık. Prototip tasarımını tamamladığımız, üretimi ise Aralık 2020 ayında tamamlanacak olan, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) projesini ULAQ serisinin ilk platformu olarak yüce Türk Milleti’nin bilgilerine sunuyoruz” aktarımında bulundu. (MC-



loading...