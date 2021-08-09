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Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık'
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık'

Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık'

İsmail Demir'in paylaşımı

( ANKARA ) Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık" ANKARA

Sosyal Medya Kabil Kabiliyet 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İnsansız Deniz Araçları (İDA) için sürü yeteneğinin kazandırılması amacıyla başlatılan Sürü İDA Projesinde ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bir kabiliyeti daha yerli-milli olarak geliştiriyoruz. İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) sürü yeteneğinin kazandırılması, otonomi ve çeşitli görevlerin icrasını hedeflediğimiz Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı. (UTK-
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