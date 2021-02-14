Milli Muharip Uçağı’nın güç ünitelerinin geliştirilmesi için protokol imzalandı



- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri devam ediyor. TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5’inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.Proje kapsamında son olarak uçağın yerli güç ünitelerinin geliştirilmesi için yine TRMOTOR ile protokol imzalandı. 2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak olan MMU projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı Güç Ünitesi (APU - Auxiliary Power Unit) ve Hava Türbinli Başlatma Sistemi (ATSS - Air Turbine Start System) çözümlerinin geliştirilmesi için TRMOTOR şirketi ile anlaşan TUSAŞ, bu sayede MMU projesinde kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.“Milli sanayimiz MMU’ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak”Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Milli Muharip Uçağımızın alt sistemlerinin de milli olarak geliştirilmesi, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde önemli yer tutuyor. Milli sanayiimiz MMU’ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak. TUSAŞ, TRMOTOR ve projede yer alan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum."Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise şu ifadeleri kaydetti:“Milli Muharip Uçak ülkemizin sadece muharebe uçağı ihtiyacını karşılamayacak. MMU aynı zamanda yeni nesil hava araçları üretebilmemiz için gerekli olan tüm yapıları da ülkemize kazandıracak ve havacılık sanayinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek. Bugün TRMOTOR ile vardığımız anlaşma Türkiye’nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. Yerli ve milli 5’inci nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz. Başta savunma sanayimiz olmak üzere tüm milletimize hayırlı olsun.”TRMOTOR adına değerlendirmelerde bulunan TRMOTOR Genel Müdürü Dr. Osman Dur, hava araçlarının motor ve güç sistemlerinin, teknolojik ve stratejik anlamda Türkiye için oldukça kritik ve vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Malzeme, tasarım ve üretim anlamında, insan kaynağı ve teknoloji açısından kritik birikimler gerektirmektedir. Bu bilinçle, tasarım kabiliyetine sahip özgün hava araçları motorlarını geliştirmek üzere kurulan TRMOTOR, bir taraftan MMU özgün motoru için çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da bugün APU ve ATSS geliştirme projelerini başlatmıştır. Türkiye, bu zamana kadar yetiştirdiği insan kaynağı, mühendislik ve danışmanlık firmaları, üniversiteleri ve uluslararası işbirlikleri ile bu teknolojilere sahip olacak güçtedir. Bu hafta açıklanan Milli Uzay Programı ile havacılık, uydu ve uzay alanındaki çalışmalar da bu teknolojilerin geliştirilmesine ivme ve güç kazandıracaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki! Uydu, uzay ve kara araçlarında olduğu gibi hava araçlarında da tamamen bağımsız, yerli ve milli motorlara sahip olacağız” şeklinde konuştu.





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