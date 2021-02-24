Menzili arttırılmış ANKA’lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi



- Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 yeni ANKA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Twitter hesabından bir video paylaştı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA’ların görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini arttırıyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 adet ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. ANKA’lar Mavi Vatan savunmasındaki görevini arttırarak sürdürecek” denildi. (ENG-



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