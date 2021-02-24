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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Menzili arttırılmış ANKA’lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Menzili arttırılmış ANKA’lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

ANKA'nın uçuş görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Gözcüler Gökyüzü 


- Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 yeni ANKA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Twitter hesabından bir video paylaştı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA’ların görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini arttırıyoruz. TUSAŞ tarafından üretilen menzili arttırılmış 2 adet ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. ANKA’lar Mavi Vatan savunmasındaki görevini arttırarak sürdürecek” denildi. (ENG-
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