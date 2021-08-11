Kumluca'da, sarp bölgelerdeki ürünlerini taşımak için teleferik yaptılar

-teleferiği yaptıran Zeki Çiftçi ile röportaj

-Kiraz bahçelerinden, Mahallenin genel görüntüsü

-Su kaynaklarından görüntü



( ANTALYA )-Teleferiğin üreticisi Zeki Turan: "Teleferik, Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı"-"Sarp ve yamaç arazisi olan çiftçilerimize bu tür bir sistem kurmasını öneriyorum" ANTALYA



- Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesinde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde sarp yamaçlardaki yükleri taşıyorlar. Teleferiği yapan Zeki Turan, “Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300-400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3-5 dakikada aşağı iniyor” dedi.

Kumluca ilçesine bağlı, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, yayla konumundaki bin rakımlı Altınyaka Mahallesinde yaşayan çiftçiler, kirazlarını, ayvalarını ve sebzelerini taşımak için kendi imkanları ile teleferik yaptılar. Kaynak ustasından yardım alan Altınyakalı çiftçiler, çelik halat ve santraviç kullanarak yaptıkları teleferik ile ürettikleri sebzeleri kolay taşımaya başladılar. “Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı” Amatör teleferiğin mimarı Zeki Turan, “ Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300 - 400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3 - 5 dakikada aşağı iniyor. Aynı zamanda yine yukarı çıkıyor. Yavaş, yavaş. Bizim çok iyi oldu. Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı. Böyle bir sistemiz olmasaydı ürettiğimiz ürünleri omzumuzla, sırtımızla taşımak zorunda kalacaktık. Her şeye rağmen işimizi görüyor. Yapmakta fayda var. Sarp ve yamaç arazisi olan çiftçilerimize bu tür bir sistem kurmasını öneririm” şeklinde konuştu.



