KONYA - Varank: 'SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin adeta beyni konumunda olacak'
KONYA - Varank: "SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin adeta beyni konumunda olacak" - Bakanların gelişi - Bakanların tören alanına geçişi - Katılımcılar - Sinevizyon gösterimi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürüsye gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıKONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)
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