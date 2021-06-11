KONYA - Dönmez: 'Artık diyoruz ki Türkiye hem kaynak hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak'
KONYA - Dönmez: "Artık diyoruz ki Türkiye hem kaynak hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak" - Katılımcılar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıKONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)
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