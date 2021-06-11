KONYA - Dönmez: 'ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz'
KONYA - Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Plaket takdimleri - Yöresel kilim takdimi - Açılış öncesi dua edilmesi - Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları - Temel atma töreninin gerçekleştirilmesiKONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali” sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (2)
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