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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalandı

Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalandı

- İmza töreninden detaylar - Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi Başkanı Adnan Semara'nın açıklamasıRAMALLAH (AA) - Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi, TÜBİTAK ile 2019'daki bilimsel ortaklık anlaşması çerçevesinde proje finansman sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.
Konsey Başkanı Adnan Semara, AA muhabirine, 2019'da TÜBİTAK ile Türk ve Filistin li araştırmacıların ortak katılımıyla belirli projelerde araştırma yapmak üzere "bilimsel ortaklık anlaşması" imzalandığını söyledi.

Semara, anlaşmaya göre, Konseyin Filistin li araştırmacıları, TÜBİTAK'ın ise Türk araştırmacıları finanse edeceğini, projelerin diğer giderlerini iki kurumun ortak karşılayacağını belirtti.
Projelerden birinin Arapça ve Türkçe konuşma üzerine yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir proje olacağını aktaran Semara, bunun Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde Profesör Mustafa Cerrar ve SESTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan tarafından hazırlandığını dile getirdi.

Teknoloji Muhabir Allah Yapay Zeka Araştırmacı 

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