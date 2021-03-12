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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
DEDAŞ ekipleri zoru başardı: 3 bin metre yükseklikte, kalınlığı 7 metreyi bulan karda arızayı giderdiler

DEDAŞ ekipleri zoru başardı: 3 bin metre yükseklikte, kalınlığı 7 metreyi bulan karda arızayı giderdiler

Ekiplerin kar yığını içinde yürümesi

Kar Yığını Elektrik Enerjisi 

-Ekiplerin arızaya ulaşması
-Görevlilerin arızayı gidermek için direğe çıkması
-Arızanın giderilmesi
-Konuşmalar
-Detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Sason ilçesinde yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağındaki yerleşim birimine enerji sağlayan hatta yaşanan arıza, Dicle Elektrik arıza onarım bakım ekibinin zorlu çalışmasıyla giderildi. Batman’ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağının Pilare mevkiinde enerji nakil hattında arıza meydana geldi. Karla kaplı bölgede çığ ve uçuruma yuvarlanma tehlikesine rağmen Dicle Elektrik arıza onarım bakım ekipleri zorlu bir çalışmayla arızayı gidermeyi başardı. Kalınlığı 7 metreyi bulan karda 15 kilometre yürüdüler Sason ilçe merkezinden 40 kilometre uzakta olan Pilare mevkiinde köy ve mezralardan oluşan 20 yerleşim birimini besleyen enerji nakil hattında, buzlanma ve aşırı rüzgarın etkisi ile arıza meydana geldi. Arıza ihbarının alınması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirvan ilçe yöneticiliğinden bir ekip, araçlarıyla yola koyuldu. Yaklaşık 25 kilometreyi araçlarıyla kat eden ekip, sonraki 15 kilometreyi yaya olarak yürümek zorunda kaldı. Kalınlığı 2 metreyi bulan, ancak tipinin etkisiyle yer yer 7 metreye ulaşan karın yanı sıra uçuruma yuvarlanma tehlikesine rağmen ekipler, hava kararmadan arızanın yerini tespit etti. Yapılan müdahale ile arıza giderildi ve bu hattan beslenen 20 yerleşim birimine yeniden elektrik enerjisi verildi.

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