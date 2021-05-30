Cizre’de gökyüzünde görünen yüzlerce ışık heyecana neden oldu



- Şırnak’ın Cizre ilçesinde gökyüzünde aniden ve aynı hizada beliren ışıkları gören vatandaşlar büyük bir heyecan yaşadı.Cizre’de gökyüzünde yüzlerce ışığın aynı hizada gökyüzünde ilerlediğini gören vatandaşlar büyük bir heyecan yaşarken,vatandaşların gördüğü ışıkların Elon Musk’un gökyüzüne gönderdiği uydular olduğu anlaşıldı.Cizre’de saat 21.00 sularında peşpeşe aynı hizada gökyüzüne doğru ilerleyen yüzlerce ışığı gören vatandaşlar büyük bir heyecan yaşarken bazı vatandaşlar da gökyüzündeki hareketliliği cep telefonları ile kaydetti.

Havada aynı hizada yüzlerce ışığın aynı anda ilerlediğini gördükten sonra bu anları kayda aldığını belirten Necmettin Cin,”Kasrik Boğazı tarafından gökyüzüne doğru ışıkların gökyüzüne doğru yükseldiğini görünce önce şaşırdım sonrada bu anları kayda aldım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Heyecan verici bir şeydi ama bu cisimlerin ne olduğunu da çok merak ediyorum” dedi.

Hayatında ilk defa böyle bir manzara gördüğünü ifade eden Fikret Ulaş ise havaya doğru yükselen onlarca ışık vardı ve bunlar ne dilek balonlarına nede Dronelere benziyordu.Işıkların hepsi aynı hizadaydı ve sessiz birşekilde ilerliyordu.Işıkların geçişi yaklaşık olarak yedi dakika sürdü.Işıklar Kasrik tarafından Silopi’ye doğru gökyüzüne doğru ilerledi.Gördüğümüz şey muazzam bir şeydi ancak gördüğümüz ışıkların ne olduğu yönünde hiçbir fikrimiz olmadığı gibi ne olduğunu da merak ediyoruz" dedi.

Cizre’de vatandaşlara büyük bir heyecana neden olan ışıkların Elon Musk’un gönderdiği uydular olduğu anlaşıldı.

