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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cep telefonu koleksiyonuna 2 daire fiyatı teklif edildi, öneriyi çocukları için geri çevirdi

Cep telefonu koleksiyonuna 2 daire fiyatı teklif edildi, öneriyi çocukları için geri çevirdi

Telefonlardan görüntü

Sosyal Medya İyi Çocuklar Cep Telefonu Irak Modeller 

-Telefonlardan detay görüntü
-Telefoncunun konuşması

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te yıllardır telefon tamiri ve satış işiyle uğraşan Sinan Çengel, 20 yıllık cep telefonu koleksiyonunu almak isteyen antikacılardan gelen teklifleri geri çeviriyor. Koleksiyonu için kendisine 2 daire fiyatı teklif edildiğini belirten Çengel, telefonları çocuklarına miras olarak bırakmayı istiyor.Siirt'te telefon işiyle uğraşan Sinan Çengel, yıllardır sakladığı eski model cep telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Koleksiyonerler eski model cep telefonlarına yüksek miktarda fiyat verirken Çengel, cep telefonlarını çocuklarına miras olarak bırakmak istediği için teklifleri geri çeviriyor. Antika tutkunlarının antenli telefonu almak için fiyat istediklerini belirten Çengel, "Koleksiyonumuzda bulunan modelleri anlatmıştık. Benim için en eski modellerden olan Nokia’nın modeli kart komple içine giriyor. Yaklaşık 20 yıllık bir cihaz. Ben sosyal medyada görsel amaçlı paylaşmıştım bana koleksiyonerler ulaşmıştı. Hatta bir tanesi büyük bir teklif etti, 2 daire alınabilirdi. Ben kabul etmedim ve etmeyeceğim de. Bunları küçüklüğümden beri biriktiriyorum, ben de bu sektörde telefonculukla uğraşıyorum. Bunlar benden çocuğuma bir miras olarak kalacak. Bunları çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Antenli telefonlardan şuanda geldiğimiz en son model telefonlar var şuan ama antenli, kızaklı, tuşlu telefonlar bir dönem nasıl mazi oldularsa tekrardan popüler olacağını düşünüyorum. Yaklaşık bir 40 yıl sonra çocuklarım bunları eline aldığı zaman baktığı zaman beni hatırlayıp 'babam bana bunları miras olarak bıraktı' demesini isterim. Çok yüksek paralar verilse dahi ben bu telefonları vermeyeceğim ve her zaman yanımda bulundurup sergileyeceğim" dedi.

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