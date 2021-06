Moderatör Hakkında

Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

-çevrimiçi toplantıdan görüntüler-röportajlar-genel ve detay( ANKARA ) ANKARA- Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, İtalyan Tasarım Günleri’ne ev sahipliği yapacak. “Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar” temalı tasarım günleri 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İtalyan Tasarım Günleri’nin tanıtımı nedeniyle Bilişim Vadisi’nde bir toplantı düzenlendi.Toplantıya Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Bilişim Vadisi Tasarım Kümesi Direktörü Dr. Pınar Sipahi, Bilişim Vadisi Kamusal Sanat Koordinatörü Luca Molinari katıldı.Lansman toplantısında Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Arzu Kaprol, Fırat Neziroğlu, Koray Malhan ve Hülya Öz gibi iş, sanat ve akademi dünyasından önemli isimler de yer aldı. Toplantıda, Bilişim Vadisi tasarım firmalarından ORTEM, AIRCAR, ERKBA ve OCTOPUS da hazır bulundu. Teknoloji sanatla bütünleşecek Törende konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 yılında yayınladığı Tasarım Stratejisi ve Eylem Planında uluslararası bir tasarım vadisi kurulması projesi bulunduğu ifade ederek “Bilişim Vadisi olarak bu proje kapsamında zanaatla özdeşleşen, teknolojinin aslında sanatla bütünleşebileceği yeni bir tasarım merkezini kuruyoruz” dedi.Genel Müdür İbrahimcioğlu, teknolojinin hayatın içine girdikçe bunun tasarımının sadece kullanışı kolaylaştırıcı olmadığını, hayatın her anına da müdahale ettiğini kaydederek “Bu kapsamda tüm dünyaya kuracağımız yeni iş birlikleriyle teknolojinin tasarımla bütünleştiği yeni bir tasarım düşüncesini hediye edelim” diye konuştu.Geleceği oluşturabilir İtalya İstanbul Başkonsolosu Sgarbi, tasarım günleri kapsamında İtalyan firmaları ile Türk firmalarının karşılıklı tanışıp anlaşabileceğini söyleyerek “İtalya ve Türkiye geleceği oluşturabilir” açıklamasında bulundu. Bilişim Vadisi Kamusal Sanat Koordinatörü Prof. Molinari ise, İstanbul’un çok yenilikçi bir yer olduğunu vurgulayarak “İtalyan Tasarım Günleri profesyonellerle sanatçıların bir araya gelebilecekleri yeni bir bir platform” diye konuştu.Lansmanda söz alan Avrupa Tasarım Enstitüsü Başkanı Prof. Tosi de, yıllardır devam eden tasarım günlerinin kültürlerarası alışverişte çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.Disiplinler arası birlik Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi Direktörü Prof. Sipahi, merkezin marka ve dizayn çalışmaları yapanlara destek olduğunu hatırlatarak “Bizim amacımız disiplinler arası birlik oluşturmak ve bu birliğin teknolojiye bir kaynak oluşturması” dedi.Tasarım günleri 29 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Ünlü moda tasarımcılarından Arzu Kaprol, Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi kapsamında moda ile teknolojiyi bir araya getirdiklerini söyledi.Tasarımın ifade edildiği her alanda Türkiye ve İtalya arasındaki etkileşimi artırmayı ve iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlayan İtalyan Tasarım Günleri, 29 Haziran-8 Temmuz arasında web tabanlı seminerler halinde gerçekleştirilecek. Tasarım günleri kapsamında Luca Molinari ve Pınar Sipahi'nin küratörlüğünde dünyaca ünlü Türk ve İtalyan konuşmacılar, "Mimari tasarım", "Endüstriyel tasarım", "Kamusal sanat" ve "Giyilebilir teknolojiler" başlıklarında düzenlenen panellerde konuşacak. Canlı yayınlar Bilişim Vadisi'nde kurulacak stüdyoda canlı yayınlanacak etkinlik, moderatörlerin Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rıhtımı ve İtalyan Kültür Merkezi gibi mekanlardan çevrim içi katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik, Koç Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Avrupa Tasarım Enstitüsü'nden öğrencilerin katılacağı "Geleceğin Şehirleri ve Geleceğin Mobilitesi" başlıklı atölye çalışmasına ev sahipliği de yapacak. İtalyan Kültür Merkezi tarafından Milano Tasarım Filmleri Festivali'nin (MDFF) organize ettiği kısa ve uzun metrajlı film gösterimlerinin yapılacağı etkinlikte, İtalyan tasarım ustalarıyla gerçekleştirilecek toplantılar ile MDFF küratörü Silvia Robertazzi ve mimar Carlo Gandolfi'nin katılacağı web tabanlı seminer düzenlenecek.