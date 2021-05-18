Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BİLECİK - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyarete açıldı

BİLECİK - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyarete açıldı

- Dijital tırdan görüntüler - Vali Bilal Şentürk'ün tırı ziyaretinden görüntüler - Şentürk'ün açıklamalarıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Bilecik 'te ziyarete açıldıBİLECİK (AA) - Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Bilecik 'te ziyarete açıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan tırı gezen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından bilgi verildi.
Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şentürk bu projenin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 52 hafta boyunca 52 ile düzenlediği gezgin teknoloji turu olduğunu söyledi.

Gençlerin teknolojiyi tanımasına katkı sağlanmasının da hedeflendiğini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:"İlimizin tarihi kimliği Yunan işgalinde yakılıp yıkıldığı için bugün görsel olarak çok fazla bir şeyimiz yok ama teknolojiden yararlanmak suretiyle ilimizde çok şey yapılabileceğini düşünüyoruz. Aslında bizim buradan ilham alma noktasından yürüttüğümüz birkaç çalışmamız var. Onun içeriğine de buradaki bu teknolojiyi dahil ederek burası dünyaya da hitap eden bir merkez olsun istiyoruz. Osmanlı'yı, kuruluşu ve kurtuluşu dünyaya anlatabileceğimiz bir merkez olması hasebiyle de teknolojiden yararlanmamız gerekiyor. Biz de bunlardan esinlenerek inşallah yapacağımız o çalışmalar içine bu teknolojiyi katmak istiyoruz. O yönüyle de ayrıca bizim için anlamlı oldu. Gençlerimize ufuk açıcı olmasını diliyorum."Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak 21 Mayıs'a kadar 12.00 - 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Koronavirüs İletişim Teknoloji Allah 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement