Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı

-Bakanın bağlantı gerçekleştirmesi

-Genel Detay



( ANKARA ) -akan Karaismailoğlu, yenilenen Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı- Ulaştırma ve Altyapı Karaismailoğlu: “7 gün 24 saat çalışma esasına göre, sadece Türk arama kurtarma bölgesinde değil, dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz” ANKARA



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “7 gün 24 saat çalışma esasına göre, sadece Türk arama kurtarma bölgesinde değil, dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’nin yenilenen halinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açılış konuşmasında yük ve gemi trafiğindeki artış nedeniyle deniz seyir emniyetine daha da hassasiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, “Kısa bir sürede, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’mizin elektronik altyapısını yeniledik. Böylece, acil durumlarda tüm operasyonlara hakim olmasını sağladık. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon için çalışma ortamımızı yeniden tasarladık” diye konuştu.

Türkiye’de arama kurtarma bölgeleri dışında dünyanın her noktasında arama kurtarma çalışmalarına hizmet verdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, açılışta Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’nden Arjantin’in Necochea limanından kalkan ve Çin’in Zhangzhou limanına giden uluslararası Ulusoy-12 gemisinin kaptanı İbrahim Erhan Yıldırım ile bağlantı kurdu. Son 10 yılda 20 bin can kurtarıldı Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliğini 17 Ekim 2020’de yayımladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, yönetmelikle birlikte arama-kurtarma çalışmalarında bürokratik süreçleri en aza indirdiklerinin altını çizdi. Arama kurtarma çalışmalarını Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Mavi Vatan doktrinine uygun olarak genişlettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gönüllü kuruluşları da sürece dâhil edebilir ve denizcilerimizin güvenliği için en hızlı çözümleri devreye alabilir konuma geldik. Son 10 yılda 13’ü uluslararası sularda olmak üzere yaşanan 2 bin 330 deniz kazasında 19 bin 607 can kurtarıldı, hava kazalarında son beş yılda yaşanan 38 olayda 238 canı kurtardık. Bütün bu rakamlar istatistiki veri gibi gelse de, kurtarılan 20 bine yakın candan; anneden, babadan ve çocuktan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye, uydu yardımlı arama kurtarma sistemine sahip 6 ülkeden biri Dijitalleşmenin Türkiye’nin her alanında rekabetçi yapısını güçlendirdiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, uydu yardımlı arama kurtarma sistemlerinin 2005 yılından bu yana aralıksız devam ettiğine işaret ederek şu şekilde konuştu: “Sarsat sisteminin gelişmiş nesli olan ve orta irtifadaki navigasyon uydularının kullandığı MEOSAR sisteminin kurulumunu gerçekleştiren Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere ve Brezilya ile birlikte, dünyadaki ilk 6 ülkeden birisiyiz. Uydular yardımıyla çalışan ve ‘hayat kurtarma’ gibi yüce bir sorumluluğa sahip olan merkezimiz aynı zamanda, İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna’ya kendi yetki sahalarında yapacakları arama kurtarma faaliyetlerinde destek oluyor. Merkezimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, denizci ve havacılarımızın yanında olmaya devam etmektedir.” (ÖMR-BC -