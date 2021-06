Bakan Dönmez: “Yenilenebilir enerji alanında amatör kümedeyken, bugün artık Şampiyonlar Ligi’ndeyiz”

-Toplantıdan detaylar



( ANKARA )- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- “’Buldunuz ama çıkaramazsınız’ diyenlere cevabımız belli. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız”- “ Bizim için yenilenebilir enerji, her gün bir adım daha ileri gittiğimiz bir enerji çeşidi” ANKARA



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa’da altıncı, dünyada on üçüncü sırada yer aldığını hatırlatarak, “Futboldan bir benzetme yaparsak, bir zamanlar yenilenebilir enerji alanında amatör kümedeyken, bugün artık Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) 12. Olağan Genel Kurulu’na bakanlık binasından video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada konuşan Bakan Dönmez, 22 Haziran’ın Dünya Yenilenebilir Enerji Günü (World REnew Day) olarak olduğunu anımsatarak, “Bu günü dünyada en fazla kutlamayı hak eden ülkelerden birisi hiç şüphesiz Türkiye. 2002 yılına kadar yapılan yatırımların 4 katından daha fazlasını son 19 yılda yaptık” diye konuştu.

Türkiye’nin 20 yıl önce küresel yenilenebilir enerji istatistikleri içerisinde son sıralarda yer alırken, şu an yenilenebilir enerji kurulu gücü ile Avrupa’da altıncı dünyada ise on üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Bakan Dönmez, “Malum şu sıralar gündemimiz futbol. Oradan bir benzetme yaparsak şöyle diyebiliriz. Bir zamanlar yenilenebilir enerji alanında amatör kümedeyken, bugün artık Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 20 yıl öncesine kadar rüzgarın, biyokütlenin, jeotermalin toplam kurulu gücünün 19-28 megavat arasında olduğunu, bugün ise rüzgarda kurulu gücün 10 bin megavatı zorladığını söyleyerek, “Güneş zaten 2014 yılında portfoyümüze ilk defa girdi. Sadece 7 yılda orada da 7 bin 154 megavat kurulu güce ulaştık. Bütün bunlar uzun dönemli politikaların, güçlü bir siyasi iradenin, sağlam ekonominin, Türkiye’nin enerji potansiyeline duyulan güvenin bir yansıması” değerlendirmesini yaptı. Bakan Dönmez, bakanlık olarak yenilenebilir enerjinin her gün bir adım daha ileri gittikleri bir enerji çeşidi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye olarak yeni bir hikayeyi daha nakış nakış dokuyoruz. Ülkemizi üreten, kendi teknolojisi, insan kaynağı ve bilgi birikimiyle dünyayla çok daha başarılı bir şekilde rekabet edebilen bir role büründürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde giriştiğimiz bu süreç, savunma sanayinden yenilenebilir enerji teknolojilerine, denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarımızdan madenciliğe kadar her alanda yeni bir vizyon ortaya koyuyor. Bu yepyeni anlayışla uzun vadeli, sabır gerektiren ve daha derinlemesine incelenmesi gereken projeleri de kararlılıkla hayata geçiriyoruz.” Türkiye’ye ve Türk milletinin kabiliyetine inanmayanların projelerine karşı çıktıklarına vurgu yapan Bakan Dönmez, “Gemilerimizi ülkemize kazandırdığımızda, !Aldınız ama arayamazsınız’ dediler. Sonra, ‘Aradınız ama bulamazsınız’ dediler. Şimdi de ‘Buldunuz ama çıkaramazsınız’ diyorlar. Bizim onlara cevabımız belli. Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız inşallah” diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye’yi sadece enerjide değil enerji teknolojilerinde de merkez ülke haline getirdiklerini belirterek, “Özellikle yenilenebilir enerjide ortaya koyduğumuz projelerde yerli teknoloji gibi şartlarla yatırımcılarımızı AR-GE ve inovasyona yönlendiriyoruz. Bu teşviğimizin en güzel örneklerinden birisi Ankara’da kurulan Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası oldu” dedi.

Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES’te kullanılan panelleri üreten fabrikalarla güneşte yerli teknoloji için düğmeye basıldığını dile getiren Bakan Dönmez, “Bir diğer örnek teknoloji projemizi ise Keban’da gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük hidroelektrik santrallerinden birisi olan Keban’daki sekiz jeneratörümüzün üçünü yerlileştirmeyi başardık. Böylece hem cari açığın kapanması için hem de teknolojik birikim için hayati bir adım attık” ifadelerine yer verdi. Bakan Dönmez, denizlerde yapılan sondajlara yardımcı olan su altı robotları Kaşif’ten yerli otomobil TOGG’un bataryasında kullanılacak yerli lityum tesisine kadar birçok alanda yerli teknolojiyi oyuna dahil ettiklerini hatırlatarak, “Yerli lityum üretimimiz de başladı.

Bugüne kadar yaklaşık 150 kilogram lityum karbonat ürettik. Yıllık 600 ton üretecek asıl tesisimiz için de parametre oluşturma çalışmalarımız başladı.

Bu anlayışımızla hem maddi hem de beşeri yatırımlarımızı sonuna kadar sürdürmeyi amaçlıyoruz” değerlendirmesini yaptı. (MC-BC -