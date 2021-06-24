Bakan Dönmez: “Türkiye Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke oldu”



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke ve OECD ve G20 ülkeleri arasında Çin’den sonra en çok büyüyen ikinci ülke oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, video konferans yöntemi ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2020 yılını büyüme ile kapatan ender ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 1,8, 2021’in ilk çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdü. Böylece Türkiye Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke ve OECD ve G20 ülkeleri arasında Çin’den sonra en çok büyüyen ikinci ülke oldu. Türkiye’de 100.000 MW olan kurulu gücün yüzde 53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Hedefimiz önümüzdeki on yıl içinde 10 GW güneş ve 10 GW rüzgar enerjisi üretim kapasitesi eklemek” dedi.

TANAP ve TürkAkım boru hattı projelerinin başarıyla tamamlandığını söyleyen Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yeraltı depolama kapasitemizi 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarıyoruz. Ayrıca hidrokarbon arayışımız kendi gemilerimizin sondaj çalışmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda, en son keşifle 540 milyar metreküpe ulaşan yaklaşık 400 milyar metreküp ile Karadeniz'de geçen yıl dünyanın en büyük açık deniz gaz keşfini duyurduk.” (Mİ-BC -

