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Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu

Bakan Dönmez, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının üretimlerinin başladığını duyurdu

Boru hattının üretiminden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Boru Hattı 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı.
Boru hattı rotaları belirlendi, korozyon testleri tamamlandı, inşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi” ifadelerine yer verdi. (MC-
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