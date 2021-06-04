Bakan Dönmez: “135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun”



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 135 milyar metreküplük yeni keşfin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor” ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Enerjide Yeni Müjde” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor” ifadelerine yer verdi.

