ASO Başkanı Özdebir, Mobilite Çağrısı’nın sanayiciler açısından önemini değerlendirdi

-Daire Başkanı Hakan Erten'in konuşması



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, otomotiv sektörünün, gelişen teknolojilerle mobilite ekosistemi kurmak için kullanmaya başlandığı belirterek, “Bu perspektiften değerlendirildiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda Mobilite Çağrısı'nın ne derece anlamlı ve önemli olduğu daha net anlaşılacaktır” dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO üyelerinin rekabet gücünün artırılması hedefi doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde üyelerimizin faydalanabileceği destekler hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Ankara Sanayi Odası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Mobilite Çağrısı Tanıtım Toplantısı”na video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıya Özdebir’in yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten de katıldı.

Özdebir bu toplantıda yaptığı konuşmasında 'On Birinci Kalkınma Planı’nın beş ana hedefinden birinin rekabetçi üretim ve verimlilik olduğunu hatırlattı. ASO Başkanı Özdebir, On Birinci Kalkınma Planı’nın imalat sanayii odaklı bir yaklaşım içeren üretim ve verimlilik odaklı, Türkiye’nin uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması ve yüksek katma değer oluşturarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için kritik bir perspektif sunduğunu söyledi.



Özdebir, On Birinci Kalkınma Planı doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Yüksek Teknoloji ve İnovasyon", "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi", "Girişimcilik", "Beşeri Sermaye" ve "Altyapı" bileşenlerinden oluşan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin önemli bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Özdebir, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne uygun olarak, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yürütüldüğünü hatırlattı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program’ın Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaşmasına yönelik özel bir program olduğunu dile getiren Özdebir, “Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir” değerlendirmesini yaptı. Tarihin her safhasında dönüşümün başlangıcı olarak nitelendirilebilecek gelişmelerin ortaya çıktığına dikkat çeken Özdebir, yakın dönemdeki dijitalleşme ile dönüşümün yönünü ve çehresini daha da değiştirdiği aktardı. Günlük yaşantıda ve iş yapma şekillerindeki söz konusu dönüşümün merkezinde yer alan sektörlerin başında mobilitenin geldiğini belirten Özdebir, “Her geçen dönemde gelişen teknolojilerle endüstrinin en önemli kazanımlarından ve yenilikçi alanlarından bir tanesi olan otomotiv sektörü, gelişen teknolojileri mobilite ekosistemi kurmak için kullanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda Mobilite Çağrısı’nın çok anlamlı ve önemli olduğunun daha net anlaşılacağını söyleyen Özdebir, “Birbirinden farklı destek ve hibe modellerinin tek pencere yaklaşımı ile ortak bir amaca hizmet edecek şekilde kurgulanması programın en fonksiyonel kısmı olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise, Mobilite Çağrısı’na ilişkin yaptığı konuşmasında, “Çağrımız kapsamında 152 ürünü ve 5 temel başlık altındaki 40 yenilikçi teknoloji alanını desteklemeyi hedefliyoruz. Her biri cari açık, ithalat bağımlılığı gibi unsurlar açısından kritik önemde olan bu öncelikli ürün listesine yapılacak yatırımlarla birlikte inşallah ülkemizin 2023 sanayi ve teknoloji hedeflerine de katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten ise Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na ve Mobilite Çağrısı’nın tanıtımına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.