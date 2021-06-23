ANKARA - Karaismailoğlu: '2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz'
ANKARA - Karaismailoğlu: "2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz" - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı - Teknolojik cihazların sergilenmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun toplantı salonuna gelişi - Toplantıya katılanlar - Toplantı ile ilgili video gösterimi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konuşmasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu. (1)
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