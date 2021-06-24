ANKARA - Akar: 'Yunan komşumuzun beyhude silahlanma gayret ve çabalarının en büyük zararının Yunan halkına olacağı görülmelidir'
ANKARA - Akar: "Yunan komşumuzun beyhude silahlanma gayret ve çabalarının en büyük zararının Yunan halkına olacağı görülmelidir" - Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni - Törene katılanlardan görüntüler - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından hassas güdüm kitine anı imzası atılmasıANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (4)
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