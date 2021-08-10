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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Hataylı çocuklar yüzme öğreniyor
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Hataylı çocuklar yüzme öğreniyor

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile Hataylı çocuklar yüzme öğreniyor

Görüntü dökümü

Yüzme Havuzu Sayılar Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Çocukların havuzda yüzmesi detay
-Hocaların çocuklara yüzme öğretmesi detay
-Gençlik ve Spor Antakya İlçe Müdürü Bekir Özçelik ile röportaj
-2. Kademe Yüzme Antrenörü Ali Yatkın ile röportaj

- - Çocuklar, hem antrenörler ve hocalar eşliğinde yüzmeyi öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor HATAY

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” kapsamında, Hatay’da çocuklar yüzme öğreniyor. Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Antakya olimpik yüzme havuzuna gelen çocuklar, hem antrenörler ve hocalar eşliğinde yüzmeyi öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Burada küçük havuzda hiç bilmeyenlere temel eğitim, büyük havuz da ise istasyonlara bölerek 4 stil eğitim veriliyor. Gençlik ve Spor Antakya İlçe Müdürü Bekir Özçelik, Hatay’da 6 portatif havuz ile 1’i olimpik 1’i de yarı olimpik yüzme havuzu olmak üzere 8 merkezde binlerce öğrenci ve sporcuya yüzme öğretildiğini söyledi.

Özçelik, “Antakya İlçe’mizde bulunan olimpik yüzme havuzumuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın bünyesinde tüm Türkiye’de başlatılan ve faaliyete geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmayan Projesi' kapsamında bakanımızın önderliğinde tüm Hatay halkına Antakya İlçemizdeki yediden yetmişe herkese yüzme öğretiyoruz. Antakya havuzumuz haftanın 4 günü sabah ve öğleden sonraki seanslar olmak üzere yüzlerce gencimize, yüzlerce öğrencimize ve yüzlerce sporcumuza yüzme öğretiyoruz. Uzman kadromuz ve uzman öğretmenlerimizle yüzme bilmeyen her çocuğa ilk seanslarda yüzmeyi öğretiyoruz. Daha sonra kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi ve sporcularımızı hem kulüplerimize yönlendiriyoruz, hem de kulüp bünyesinde yüzmelerini geliştiriyoruz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun önderliğinde tüm Türkiye’de tesisleşme oranında büyük sayılara ulaştık. Bu kapsamda çok iyi sayılara yılsonunda ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an sayımız binleri geçti, on binlere yaklaşıyoruz. Allah’ın izniyle bu sayılara tüm Türkiye’de bir tane bile yüzme bilmeyen öğrenci kaymayıncaya kadar, devam ettireceğiz. Tüm Hatay halkını havuzlarımıza bekliyoruz. Halkımızı da yüzme bilen ve yüzme bilmeyen ayrımı yapmaksızın her şekilde havuzlarımızdan faydalandırıyoruz ve davet ediyoruz” diye konuştu.
2. Kademe Yüzme Antrenörü Ali Yatkın ise, "Hatay Antakya Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Antakya Olimpik yüzme havuzumuzda gençlerimize her kademede yüzme eğitimleri veriyoruz. Burada yaş gruplarına ve seviyelerine göre gençlerimizi istasyonlara ayırıyoruz. Birbirine en yakın gençleri aynı gruplar içerisinde alıyoruz. Küçük havuzumuzda hiç bilmeyenlere temel eğitim, büyük havuzumuzda ise istasyonlara bölerek 4 stil eğitimi veriyoruz” dedi.

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