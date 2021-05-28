YALOVA - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları tamamlandı
- Fenerbahçe - Beşiktaş maçından detaylar - Mücadeleden detaylar - Salondan detayYALOVA (AA) - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla tamamlandı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Bağcılar Belediyespor'i 65 - 62 yendi.Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Galatasaray, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 65 - 50, 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 68 - 64 mağlup etti.Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:İskenderun Engelliler - Ceylanpınar BESK: 83 - 88İzmir Büyükşehir Belediyespor - Ordu Büyükşehir Belediyespor: 70 - 40TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 46 - 68Güçlü Eller Spor Kulübü - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 40 - 60
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