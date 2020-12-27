Yalçın Koşukavak: “Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez”



- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 mağlubiyetle sona eren MKE Ankaragücü maçının ardından, “Rakibi çok da geriye ittik ama skoru dengeye getiremedik. Bir golü bulduk ama 2-1 Mustafa Yumlu ve Recep’in kaçırdığı pozisyonda 2-2’yi yakalayabilirdik. Bu serüven biraz uzun, mayıs ayına kadar sürer, mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez” dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor - MKE Ankaragücü mücadelesi 2-1 Ankaragücü'nün galibiyetiyle sona erdi. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Teknik Direktör Koşukavak, “2 Tane maç kazandıktan sonra Ankaragücü bizim gibi alt gruptan bir takım mağlup olmamız, üzüldük. En kötü berabere bitirmemiz gerekiyordu maçı, 20. dakikada duran toptan bir gol sonra o çok sorun değildi aslında 44. dakikadaki gol bizi biraz demolize etti. İkinci yarı bazı değişiklikler yaptık ve oyunu tamamen kontrol altına aldık. Rakibi çokta geriye ittik ama skoru dengeye getiremedik. Bir golü bulduk ama 2-1 Mustafa Yumlu ve Recep’in kaçırdığı pozisyonda 2-2’yi yakalayabilirdik. Bu serüven biraz uzun mayıs ayına kadar sürer mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez. En kısa sürede daha farklı oyunlar oynayan bir takım ortaya koyacağız. İlk yarı itibariyle oynayamadık işin gerçeği bu ama ikinci yarı bazı sahanın içerisindeki oyun planı değişikliği bizi biraz oynattı, çok da kaleye gittik ama skor alamadık. Bu maç böyle geçti. Artık önümüzdeki maçlarda daha farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir avantaj kaybettik” dedi.

“Sagal bizim planlarımız içerisinde önemli bir oyuncu” Teknik Direktör Koşukavak, “Sagal bizim planlarımız içerisinde önemli bir oyuncu, Erzurum maçında son bölümde problem yaşadı. Oynatıp, oynatmama konusunda çok gidip geldik ama oda son gün oynayamayacağını bazı problem olduğunu söyledi.



Adelasında problem olduğunu belirtti.

Onun yokluğu bizim için önemli, oyun planımızın bir parçasıydı. Kadro derinliğimizin iyi olmadığından dolayı, önemli bir eksik, daha derin bir kadroda böyle oyuncuların eksikliği hissedilmez ama böyle dar bir kadroda ve 3 günde bir maçta oyuncu eksikliği hissediyorsunuz işin gerçek tarafı bu yani” diye konuştu.

“‘Olabilir hocam kusura bakma’ falan dedi” Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Koşukavak, Hakem Özgür Yankaya’nın yönetimini de değerlendirdi. Koşukavak, “Özgür hoca zaman zaman ben kendisi bir şey söyledim. Oyunda çok kötü bir maç yönetmedi. Sadece kaleci konusunda, kaleciyi kontrol altına alabilirdi, onu çok idare etti. Benim çok sık karşılaştığım bir şey çok konformizm davranıyoruz özellikle bu konularda 90+2’de bugün 100 tane maç seyredin kalecilere 90+2’de sarı kart gösterilir. Kaleci zaten 90+2’ye kadar her şeyi hallediyor. O saatten sonra o idare etmek, oyuncuyu kontrol etmek, yönetmek değil, oyuna hizmet etmiyor sadece orada kendisine de söyledim. ‘Olabilir hocam kusura bakma’ falan dedi.

Çok kötü maç yönettiğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.



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