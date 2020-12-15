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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile ilk antrenmanına çıktı

Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile ilk antrenmanına çıktı

Antrenmandan görüntü

Teknik Direktör Osin Rektör 

-Çalışmalardan farklı açılarda görüntü
-Teknik Direktör Yalçın Koşukavak detay görüntü
-Takımdan ayrı çalışan oyunculardan görüntü
-Oyunculardan detay görüntü

- DENİZLİ

- Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Robert Prosinecki ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Denizlispor'un takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak, takımla birlikte ilk mesaisine başladı.
Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında 20 Aralık 2020 Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Yeşil-siyahlı takım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Koşukavak’ın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, yardımcıları Sebahattin Yenilmez, Mustafa Gedik, Ramazan Varlı, Yağız Çekem ve Arda Tekin yer aldı. Denizlispor, yarın gerçekleştireceği idmanda Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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