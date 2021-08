Vitor Pereira: ”Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı” -1

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor mücadelesinde takımının son dakikaya kadar kazanabileceğini ifade ederken, erken gol bulmaları durumunda daha rahat oynayabileceklerini söyledi.



Pereira aynı zamanda tribünlerin tepkisine maruz kalan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta için ise aileden biri olduğunu ve her zaman destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolun sadece taktik ve teknik olmadığını ifade ederek, ”Güçlü bir takım ruhu oluşturmaktır. Bugünkü takımın koymuş olduğu ruh çok güzeldi. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı ki onları çok iyi tanıyorum. Onlarında zorlukların üstesinden gelmek için savaşmaya inana ruhu var. 12. oyuncumuz oldular. Önemli galibiyeti aldırmada yardımcı oldular. Kesinlikle hakkedilmiş bir galibiyetti. Sahada istikrarlı bir takım ortaya koyduk, sadece gol eksikti ve o da maçın son dakikalarında geldi” dedi.

”Oyuncularımın performansından memnunum” Genç futbolcular Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve sahada yer almayan diğer isimlerle ilgili konuşan Portekizli Teknik Adam, ”Oynayan gençler genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Oynamayı hakkediyorlar gösterdikleri performansla. Bugün sadece dediğiniz iki oyuncu değil, Valencia ve Serdar Aziz’de kulübedeydi. Sahada göstermiş olduğumuz baskıcı oyunu üst seviyede tutmak istiyoruz. Sık maç yaptığımız dönemdeyiz ve toparlanma önemli. Bir çok sakatlık yaşadık ve takımın toparlanmasını etkiledi. Bu tarz dönemlerde rotasyon önemli. Her maç oyuncuları değerlendirirken maç maç bakıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum” ifadelerini kullandı. ”Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı” Oynanan 3 resmi maçta sonradan giren oyuncuların direkt skora katkı sağlaması ile ilgili sorulan soruya cevap veren Pereia, ”Takımımda olan oyuncuların hepsi takıma yardım edebileceklerini biliyorlar. Oyuna girdiklerinde takıma yardım etmeleri ve ne yapması gerektiğini biliyorlar. Bizde bugün bu ruhla oynadık. Takımımız son dakikaya kadar kazanabileceğine inandı. Rakibe futbol oynatmama isteğine inandı. Taraftarlar ittirici güç oldu. Takımca hep beraber mücadele etmelisiniz, gerçekten bizim ihtiyacımız olan enerjiyi verdiler ve onların vermiş olduğu enerjiyle bunların üstesinden geldik. Önemli oyuncularımız sakat ve birlik olup bu eksikliklerin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

”Erken gol bulsaydık daha rahat olurduk” Fenerbahçe’nin oyun sistemine değinen Vitor Pereira, ”Bizim oyun felsefemiz önde baskı yapan, topa sahip olan bir takım. Defansif değil ofansif oyun oynuyoruz. Topu kaybettiğinde reaksiyon gösterip tekrar topla oynamaya çalışan bir takımız. Bugünde böyle oynadık. Eksik olan şey erken goldü. Erken gol bulsaydık daha rahat olurduk. Takım ruhu sayesinde üstesinden gelmeyi başardık. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Sahada sürekli gol arayan kaliteli oynamaya çalışan bir takım oyunu gösteriyoruz” diye konuştu.

”Samatta aileden biri ve her zaman destek olmanız gerekir” Müsabaka içerisinde taraftarın Samatta’ya gösterdiği tepkiye değinen Pereira, ”Samatta aileden biri ve her zaman destek olmanız gerekir. O gerçekten çok çalışıyor, sahada savaşıyor. Bende oyuncularımdan bunu görmek istiyorum. 1 gol atmasını isterdim ama gol dışında çok çalıştı. Aileden biri olduğu için aile bireylerinizi desteklemeniz gerekir” dedi.

Transfer çalışmaları ile alakalı sorulan soruya cevap veren Pereira şu ifadeleri kullandı: ”Transfer konusunu bana sormamalısınız. Kulübümüz uzun süredir uğraş veriyor ve neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Umarım yakın zamanda yenilikler olur. Ama takımımdan çok memnunum. ” ”Kafamda ideal takım diye bir şey yok” Oyuncu tercihleri ve planlar hakkında açıklama yapan Vitor Pereira, ”Teknik direktörlerin işi gerçeklik içerisinde olabilecek çözümü bulmak. Şanssız dönemdeyiz sakatlık anlamında. Pelkas ve Serdar sakatlık yaşadı. Ben çözüm bulmak zorundayım. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve yedek kulübesindeki oyuncular ellerinden geleni yapacak. Kafamda ideal takım diye bir şey yok, her pozisyonda 2 tane oyuncu isterim. Bu oyuncular seviye arttırmalı çünkü rekabet artmalı saha içerisinde” dedi.