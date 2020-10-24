Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vefa Küçük: 'Fenerbahçe Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir'

Vefa Küçük: 'Fenerbahçe Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir'

Vefa Küçük'ün açıklamalarından görüntüler

- Vefa Küçük: "Fenerbahçe Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir" İSTANBUL

Toplantı Haziran Ayı Basketbol Amatör Yüz Yüze 


- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Fenerbahçe Kulübü her türlü şarta ve olumsuzluğa rağmen camiasının gücü, taraftarının, yönetiminin gücü sayesinde ayakta kalmıştır ve Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir" dedi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde online olarak gerçekleştiriliyor. Toplantıya evinden görüntülü olarak bağlanan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, temmuz ayındaki yaptıkları son toplantıda ekim ayında olacak toplantıyı yüz yüze gerçekleştirmek istediklerini, ancak devam eden korona virüs nedeniyle yine online olarak yaptıklarını ifade ederek, "2021’in ilk toplantısı Ocak ayı sonunda yapılacak. İnşallah o dönemde artık yüz yüze Yüksek Divan Kurulu Toplantılarını yapmak bizlere nasip olur. Dünyadaki büyük salgının ülkemizde bir nebze olsun daha azını yaşıyoruz. Hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanı'mızın söylediği gibi tedbiri elden bırakmamak lazım. Her birey, bizler, evlatlarımızın dikkatli olması gerekir. Kulübümüz son 3 aylık dönemde başta futbol sezonu ve basketbol sezonu başladığı için sportif faaliyetlerini sahaya yansıtmaya ve sporcular formalarını terletmeye başladılar. Yönetim kurulu ve başkanımızın konuşmalarında ayrıntılarıyla bu durumlar dile gelecektir. Kulübümüzün başarılı bir sezon geçirmesini, 2021 haziran ayında yapılacak yeni seçimlere kadarki kalan sürede başkan ve yöneticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Fenerbahçe Kulübü her türlü şarta ve olumsuzluğa rağmen camiasının gücü, taraftarının, yönetiminin gücü sayesinde ayakta kalmıştır ve Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir. Lokomotiflik görevini idari yönden başkan ve yöneticiler, tatbiki yönden sporcular yürütmektedir. Sporcularımızın bilhassa amatör şubelerde yarışan sporcularımızın iftihar edeceğimiz ve başarılıyla temsil eden yarışmalarını izliyoruz. Amatör şubelere bakan ve yöneten yöneticilerimizi, başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı