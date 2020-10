Vefa Küçük: 'Fenerbahçe Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir'

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Fenerbahçe Kulübü her türlü şarta ve olumsuzluğa rağmen camiasının gücü, taraftarının, yönetiminin gücü sayesinde ayakta kalmıştır ve Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde online olarak gerçekleştiriliyor. Toplantıya evinden görüntülü olarak bağlanan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, temmuz ayındaki yaptıkları son toplantıda ekim ayında olacak toplantıyı yüz yüze gerçekleştirmek istediklerini, ancak devam eden korona virüs nedeniyle yine online olarak yaptıklarını ifade ederek, "2021’in ilk toplantısı Ocak ayı sonunda yapılacak. İnşallah o dönemde artık yüz yüze Yüksek Divan Kurulu Toplantılarını yapmak bizlere nasip olur. Dünyadaki büyük salgının ülkemizde bir nebze olsun daha azını yaşıyoruz. Hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanı'mızın söylediği gibi tedbiri elden bırakmamak lazım. Her birey, bizler, evlatlarımızın dikkatli olması gerekir. Kulübümüz son 3 aylık dönemde başta futbol sezonu ve basketbol sezonu başladığı için sportif faaliyetlerini sahaya yansıtmaya ve sporcular formalarını terletmeye başladılar. Yönetim kurulu ve başkanımızın konuşmalarında ayrıntılarıyla bu durumlar dile gelecektir. Kulübümüzün başarılı bir sezon geçirmesini, 2021 haziran ayında yapılacak yeni seçimlere kadarki kalan sürede başkan ve yöneticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Fenerbahçe Kulübü her türlü şarta ve olumsuzluğa rağmen camiasının gücü, taraftarının, yönetiminin gücü sayesinde ayakta kalmıştır ve Türk sporunda lokomotif görevini yerine getirmiştir. Lokomotiflik görevini idari yönden başkan ve yöneticiler, tatbiki yönden sporcular yürütmektedir. Sporcularımızın bilhassa amatör şubelerde yarışan sporcularımızın iftihar edeceğimiz ve başarılıyla temsil eden yarışmalarını izliyoruz. Amatör şubelere bakan ve yöneten yöneticilerimizi, başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.





loading...