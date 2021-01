-Detaylar



- Vedat Kaya: "Omar’ın durumu düne göre oldukça iyi"- Omar Elabdellaoui’nin'nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya:- "Bir gözü diğerine göre daha hasarlı"- "Buradaki termal kimsayal bir yanık ve ona bağlı bir tedavi uygulayacağız" İSTANBUL



- Galatasaray’ın Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, Elabdellaoui’nin son durumu ilgili yaptığı açıklamada, "Her iki gözde, bir gözde daha fazla olmak üzere yaralanma konusu. Omar’ın durumu düne göre oldukça iyi. Yarın bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Ulus'taki bulunan hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun ilk müdahalesi yapılmıştı. Liv Hospital Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, Elabdellaoui’nin son durumu ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcunun dün gece 12 civarında hastaneye geldiğini söyleyen Kaya, "Her iki gözde, bir gözde daha fazla olmak üzere yaralanma konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Daha sonra ben ve plastik cerrah arkadaşlarım, göz ekibi ile birlikte girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında. Şu andaki durumu düne göre oldukça iyi. Medical tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir. Öyle bir planlama yapıyoruz, tam karar vermedik. Yarın bir değerlendirme yapacağız. Gidişatı planlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Düne göre daha iyi" Görme yetisi ilgili gelen bir soruya Kaya, "Mutlaka oluşan termal kimyasal bir tramva. İlk etapta olumsuz etkileme söz konusu. Önemli olan sonuç olarak nereye varacağı. Onunla ilgili takipleri yapıyoruz. Hem dün gece incelememizi yaptık, hem bugün de sabaha 1 saat kadar tetkiklerini yaptık. Ultrason, tomografi, biomikroskobik muayene yapıldı. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye cevap verdi. Göreceli olarak bir gözünün diğerine göre daha hasarlı olduğunu ifade eden Vedat Kaya, şu an futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.

"Buradaki termal kimyasal bir yanık ve ona bağlı bir tedavi uygulayacağız" Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte bununla ilgili müdahaleler gerekebileceğini söyleyen Kaya, "Görme yetisi var. İleriki dönem için şu an için bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Ben size genel bir çerçeve çizmek istedik. Buradaki termal kimyasal bir yanık ve ona bağlı bir tedavi şeyi uygulayacağız. Bizim açımızdan teknik açıdan söylersek termal kimyasal bir yanık. Onun ilgili tabi bir temizlik işlemi yaptık. Materyalleri temizledik. Burada tıbben gereken işlemlerin tümünü yaptık. Bu bile bir gün içinde çok fark yaptı. Yüzeyin restorasyonu işlemlerini adım adım planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaya son olarak yarın yapılacak kontrollerin ardından planların yapılacağını aktardı.



loading...