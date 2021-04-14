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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşlar 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ilgiyle takip etti

Vatandaşlar 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ilgiyle takip etti

Boş yol detay

Güzergah Üst Geçit Bisiklet Cep Telefonu Yaya Trafiği 

-Üst geçitteki vatandaşlar
-Bisikletçilerin geçişleri
-Vatandaşların cep telefonu ile görüntülemesi
-Detay

- ANTALYA

- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) 4. gün 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer etabı verilen startla başladı.
Antalya kent merkezinden geçen bisikletlileri vatandaşlar üst geçitlerden ilgiyle izledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı, 25 takımdan 174 bisikletçi katılımıyla start aldı. İskele Caddesi'nden başlayan Alanya-Kemer etabının startını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. TUR 2021'in dördüncü gününde bisikletçiler, Alanya'dan başlayıp Kemer'de bitecek 184,4 kilometrelik parkurda mücadele ediyor. Alanya'dan sonra, Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinden geçen bisikletliler yaklaşık 3 saat sonunda Antalya kent merkezinden geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kafilenin gelişinden dakikalar önce güzergahı araç ve yaya trafiğine kapattı. Toplu şekilde ilerleyen grubu Antalyalılar Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitlerden takip etti. Batı Çevre yolundan Konyaaltı ilçesine geçen bisikletliler etabı ise Kemer ilçesinde bitirecek.
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